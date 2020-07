La cantante Katy Perry está en la dulce espera para recibir a su bebé. Perry se estrenará en la maternidad, mientras que Orlando Bloom, su pareja, repite por segunda vez.

Los famosos papás que están en la dulce espera, fueron vistos en una caminata en las orillas de la playa, en las cercanías de su residencia en los Ángeles.

La pareja ha sido bastante receptiva al momento de dar información sobre la etapa de gestación. Sin embargo, sigue siendo un misterio el nombre que llevará la bebita.

La famosa cantante de 35 fue capturada por el lente de los paparazzi disfrutando de una romántica caminata, en compañía de su pareja, por la playa.

