La modelo Kourtney Kardashian publicó este jueves una descarada fotografía en compañía de su hermana menor y modelo, Kendall Jenner.

En la instantánea las hermanas se muestran en la piscina y luciendo unos diminutos trajes de baño de color azul (Kourtney) y rojo (Kendall); mientras que en la siguiente imagen ambas se deleitaron con una ensalada de frutas.

Las fotos llegan el mismo día en que se publicó el avance de la vigésima y última edición de Keeping Up With the Kardashians. A través del adelanto, los espectadores pudieron recordar los momentos más icónicos del programa entre los miembros de una de las familias más famosa de Hollywood.

¿Cuáles son las sorpresas que trae el reality show?

Las emociones siguen floreciendo ahora que por fin se ha estrenado el tráiler de la que será la última temporada de Keeping Up With The Kardashians, que después de 14 años, se despide del público que las vio nacer y convertirse en lo que son hoy día.

El primer capítulo de la última temporada tiene previsto llegar el próximo 18 de marzo, y en las primeras imágenes se adelanta que en más de una oportunidad, veremos a la familia derrochar lágrimas.

También podemos intuir algunas sorpresas como que Khloé Kardashian espera tener un nuevo bebé o la posibilidad de que Kourtney y Scott Disick decidan intentar darse una nueva oportunidad como pareja.

Sea lo que sea, en algunos meses lo vamos a descubrir.