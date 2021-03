Kylie Jenner encendió las redes sociales con una imagen que insinúa algo más que una cara bonita y cuerpo perfecto. Se trata de una sesión de fotos en la que lució un atuendo transparente que llevó a sus seguidores a fantasear.

La socialité goza de 221 millones de seguidores en Instagram que concuerdan en que a pesar que la artista se ha realizado muchos retoques en su cuerpo, indudablemente, han sido para mejorar, pues lo que proyecta es belleza y mucho encanto.

Todo apunta a que la imagen en movimiento se debe a una nueva apuesta de la influencer. Está agachada, en una posición bastante provocativa, con un vestido rosado en transparencia y una crema en la mano.

Nadie puede quitarle a la menor de las Kardashians que tuvo buena mentalidad para asegurarse su futuro, aprovechó la gran fama que le dio la serie Keeping Up with the Kardashians que llegó este año a su última temporada, para crear su marca personal. No todos accionan como esta joven.

Kylie Jenner es la imagen de su propia marca y cada publicación que realiza por sus redes sociales apuntan que se siente muy bien de su apariencia.

Actualmente goza de 23 años de edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Con información Heraldo de México