Emma Guerrero es la influencer ecuatoriana que mantuvo relaciones íntimas con el actor venezolano José Ramón Guerrero. De este encuentro sexual quedaron registros gráficos que ahora se han filtrado es redes como Telegram.

Este miércoles a través de una serie de vídeos subidos en Instagram. Emma Guerrero habló del material íntimo, junto al actor venezolano José Ramón Barreto.

El Vídeo fue catalogado por la influencer como un vídeo íntimo, afirmó que se trata de algo netamente personal y no pornográfico.

"Hablan de algo porno, esto no es porno, yo me grabé a mí no me pagaron".