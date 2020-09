La cantante catalana Rosalía celebró su cumpleaños "con altura"

View this post on Instagram

Ya podéis encontrar mi barra de labios para la campaña de #MACVIVAGLAM con @MACcosmetics! Me parece increíble formar parte de esto, recordad que el 100% de los beneficios se donan a organizaciones locales de cada lugar del mundo dónde se compra❤️💋 #MACambassador It’s here! Available today is my #MACVIVAGLAM lipstick with @MACcosmetics! Honored to wear this fiery red shade where 100% of the lipstick selling price goes towards local organizations ❤️💋 #MACambassador