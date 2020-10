La artista criolla Kiara admiti√≥ cosas in√©ditas acerca de su vida privada. Reconoci√≥ que no ha tenido ning√ļn romance con alguien del medio.

Cont√≥ la relaci√≥n de amistad que tiene con Guillermo D√°vila, "Me toc√≥ viajar y hacerle la maleta. El dec√≠a que yo era una¬†mani√°tica insufrible. Siempre fuimos s√ļper amigos, s√ļper panas".

Tambi√©n confes√≥ c√≥mo ha sido su vida amorosa, Con su actual esposo Pasqual, tienen¬†23 a√Īos:

"Es un hombre que ama profundamente a mi hijo, desde los 11 a√Īos. Era importado y lo quer√≠a.Me dej√≥ ser como artista, me respet√≥ como cantante".

Su primer esposo, Marco L√≥pez, es el padre de su √ļnico hijo. Una vez que se separaron, fue pareja de Liliana Morillo. Sobre su segundo matrimonio, dijo sin tapujos:

"Yo les recomiendo a¬†Alejandro Sucre como amigo, como marido no. Me he casado tres veces. Siempre me gustaron mucho m√°s grandes. El padre de mi hijo me lleva 11 a√Īos, mi segundo esposo 10 y el actual, Pasqual me lleva 7".

Kiara siempre supo cu√°l era su prioridad

La artista relató una anécdota que, previamente, la hacía llorar porque se refiere a lo más valioso para ella:

"Cuando mi hijo ten√≠a 5 a√Īos, yo ven√≠a de Madrid, y ten√≠a que ir al preescolar¬† con una torta. El ni√Īo le dije: Te hice este dibujo. Su sorpresa fue que hab√≠a pintado a su pap√° gigante y¬† a ella volteada peque√Īa, boca abajo y sin brazos. No segu√≠ avanzando en mi carrera porque la prioridad era mi hijo. Ped√≠ no estar m√°s de 15 d√≠as fuera del pa√≠s".

El int√©rprete Rudy la Scala, al conocerla, coment√≥ Kiara que le dijo: ¬ęYo te quiero poner a cantar a ti, canciones de sensualidad¬Ľ.¬†Kiara inmediatamente le contest√≥: ¬ęSoy mejor como int√©rprete que como cantante¬Ľ.

"No voy a competir con la Kiara que tenía 30. Ya nadie me puede venir con cuentos, me acepto como soy física e internamente. He aprendido a callarme la boca. Sobre todo a no reaccionar ante los comentarios de las redes sociales".