La cantante mexicana Thalía está siempre del lado de las tendencias tecnológicas. Es amante de las redes. El TikTok es una de esas App en la que la diva no deja de subir vídeos, inició su vida social en esta red en el 2016.

Ha sido durante estos último meses que Thalía ha alcanzado amplía notoriedad en TikTok. La protagonista de Miramar ha aprovechado la curentena por la pandemia de coronavirus para subir sus mejores vídeos desde la comodidad de su casa.

En este sentido, la jovial Thalía ha aparecido luciendo disfraces, filtros, efectos y más... Sus actuaciones especiales la han llevado a ser tendencia y en la actualidad aglutina 4.3 millones de seguidores.

Ya que su fama se ensalza gracias a las publicaciones en TikTok, es entendible, que la también actriz entrara en pánico ante la idea que la App pueda ¡desaparecer!

Recientemente Mike Pompeo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que su gobierno estaría analizando la posibilidad en prohibir el uso de TikTok y otras aplicaciones vinculadas con el uso inapropiado de los datos de los usuarios.

Ustedes no pueden decir que ahora van a quitarnos el placer, el goce, el gusto de tiktokear, no, no y no. ¡Tiktokero hasta la muerte