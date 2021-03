La actriz venezolana Daniela Alvarado recordó este domingo una de las “mejores decisiones” que ha tomado en su vida. En tal sentido, la estrella televisiva celebró con una foto el aniversario de la intervención quirúrgica a la que se sometió para colocarse una manga gástrica para bajar de peso.

Alvarado publicó una fotografía en su Instagram (@danialvarado323), donde agradeció al doctor Guillermo Borjas, quien le realizó el procedimiento. Asimismo, se recordó de los miembros del Grupo Médico Santa Paula, en donde se sometió a la operación.

“Hoy se cumplen dos años exactos de esta foto y de una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Conocer al doctor Guillermo Borjas fue una bendición en mi vida. Gracias a él y a todo su equipo en el Grupo Médico Santa Paula somos muchos los pacientes bariátricos felices y dichosos… Gracias Guillermo, gracias María De Los Ángeles, gracias vida”, dijo.

La operación de Daniela Alvarado

Alvarado entró al quirófano el 6 de marzo de 2019 y se sometió a la intervención bariátrica, pero no pudo informar a sus fanáticos por el apagón nacional del día siguiente. Sin embargo, días después del procedimiento, la joven publicó un video exponiendo sus razones para operarse.

“A las páginas de farándula que quizá van a publicar esto, les pido por favor que no tergiversen lo que voy a decir. Por algo estoy haciendo este video, por algo me estoy tomando el tiempo para hacerlo (…) Yo siempre tuve problemas de azúcar, me pasaba que yo quería rebajar y no podía o rebajaba más de lo que debía”, dijo.

La actriz afirmó, un año después, que pasó por un proceso de transformación y que sentía los cambios en su figura, pero reconoció las dificultades para acostumbrarse. Debe comer pequeñas porciones y mucho líquido, pero asegura que se siente tranquila y feliz con la decisión que tomó aquel 6 de marzo.