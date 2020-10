Al parecer "Rápidos y Furiosos" llegará a su fin, según confirmó la franquicia del mismo nombre, a través de su director Justin Lin. Serán las películas 10 y 11 las últimas entregas para los fanáticos y seguidores de la exitosa trama.

Justin Lin, ha tenido la tarea de dirigir la tercera, cuarta, quinta, sexta y novena película. En este sentido, Lin regresará para dirigir las dos últimas entregas y conducirá la franquicia a la línea de meta después de más de dos décadas en los cines.

Rápidos y Furiosos no ha llegado a su fin

Sin embargo, esto no denota que el universo cinematográfico de "Rápidos y Furiosos" esté llegando a su fin.

Si bien la historia central que sigue a Dominic Toretto de Vin Diesel y su familia de compañeros entusiastas y ladrones de automóviles convertidos en superhéroes, concluirá después de que Lin dirija la undécima entrega, las películas derivadas basadas en ‘Rápidos y Furiosos’ y sus personajes están actualmente en desarrollo en Universal.

El primero de esos esfuerzos, el creativamente titulado "Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw" protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, se inauguró en 2019 y facturó más de $ 759 millones en todo el mundo.

La franquicia, que comenzó con "The Fast and the Furious" en el 2001, ha recaudado $ 5,89 mil millones en la taquilla mundial, según The Hollywood Reporter.

Se sabe que la película más taquillera, ‘Furious 7’ estrenada en 2015, que ganó 1,160 millones de dólares solo con ingresos brutos extranjeros.

Los protagonistas de la película son los habituales de la franquicia Michelle Rodríguez, Ludacris, Jordana Brewster y Tyrese Gibson, junto con varios actores que han interpretado papeles memorables en películas pasadas, incluidos Gal Gadot, Lucas Black, Helen Mirren, Charlize Theron y, especialmente, el favorito de los fans Sung Kang.

John Cena, mientras tanto, hace su debut en ‘F9’ como Jakob, el villano más nuevo y hermano menor de Dom. También aparecerán las estrellas de la música Cardi B y Ozuna.

Originalmente se suponía que la última película de la serie principal de ‘Rápidos y Furiosos’, titulada concisamente ‘F9’, debutaría en mayo de este año, pero Universal retrasó el proyecto hasta el fin de semana del Memorial Day 2021 (Día de los Caídos) a raíz de la pandemia de COVID-19.