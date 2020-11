La hicieron picadillo: las redes sociales criticaron las operaciones estéticas de Khloé Kardashian

Fuente: Revista Ronda

La multifacética famosa Khloé Kardashian otra vez se convierte en la burla de las redes sociales por una nueva fotografía en la que luce una apariencia similar a la de Beyonce.

Generalmente la empresaria se vuelve viral por las imágenes que comparte en las plataformas digitales, y esta vez no fue la excepción, pues los usuarios de Twitter criticaron la reciente postal de la modelo, ya que muchos aseguran que el exceso de photoshop en dicho retrato la hace parecerse a la intérprete de Halo.

Ver esta publicación en Instagram Hello Sapphire @kkwfragrance Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el 22 de Sep de 2020 a las 7:43 PDT

Es por ello que las personas de la comunidad 2.0 aseguran que la socialité tiene un rostro para cada día y que ahora optó por verse idéntica a la cantante. Inmediatamente los memes no se hicieron esperar, convirtiéndose en los protagonistas de la plataforma del parajito azul.

Algunos bromearon con los looks de la Kardashian y en uno de los memes señalaron como un supuesto cirujano le dice a Khloé que le hará un cambio con similitudes a la artista. Mientras que otro seguidor se preguntó: “Que alguien me explique porque Khloe Kardashian está haciendo un cosplay de Beyonce”.

Khloe Kardashian before stepping out in the morning: pic.twitter.com/ctkWz1NT9w — Big Dick Bandito. #ENDSARS (@Ogheneyxle) September 29, 2020

khloe giselle kardashian knowles carter SERVING pic.twitter.com/lhsh46yiRr — V✰ (NOT A BOT) (@mayocracker) September 28, 2020