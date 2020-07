Entre los mensajes que recibió, destacó el de su madre, Catherine Fulop , quien no sabía que su hija haría público ese video.

“(Este video es) lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente, y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor ”. En el texto, también, reveló que durante 10 años tuvo problemas alimenticios, “pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón”.

Ver el posteo, a nosotros nos movilizó muchísimo. Para mí es algo muy de ella y por eso la quise respetar y no sabía qué decir entre tanto llamado (que recibí). La que está autorizada a hablar de lo que le pasa es ella

Dijo la venezolana Fulop, quien brindó una entrevista en la cual aseguró que la publicación de la actriz la sorprendió tanto a ella como su familia. Oriana Sabatini se encuentra viviendo en Truquía junto a su pareja Paulo Dybala.

“Ese día hablamos tres veces, quise que sintiera que estábamos con ella y la apoyábamos en su decisión”, explicó en una nota en Los ángeles de la mañana.

“Qué fuerte que alguien critique a una chica que está desnudando su alma. Uno tiene que ponerse en los zapatos del otro para entender lo que está viviendo el otro. Que una diosa como Oriana diga ‘me está pasando esto y lo he tenido que trabajar'. ¿Por qué no? Me puede alegrar que esto les sirva a chicas adolescentes, como ella lo necesitó en su momento”. Enfatizó.