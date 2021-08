La impactante confesión que hizo Felipe de Edimburgo antes de morir

El biógrafo del del fallecido príncipe, Gyles Brandreth, publicó recientemente el libro titulado: Philip: The Final Portrait, o Felipe: el retrato final, editorial en la que el príncipe le habló de una vejez tan prolongada. "Ciertamente no quiero aguantar hasta que tenga 100 años, como la Reina Isabel. No puedo imaginar nada peor. Ya me estoy cayendo a pedazos. Los pedazos siguen cayendo. No tengo absolutamente ningún deseo de aferrarme a la vida innecesariamente. Espeluznante perspectiva", confesó Felipe antes de partir. TAMBIÉN PUEDE LEER: "UN VIAJERO BUSCA EL ALMA DE LOS PAÍSES": EL EMOTIVO MENSAJE DE VALENTINA QUINTERO A LUISITO COMUNICA

Brandreth conocía al principe Felipe desde hace 40 años, por este tiempo que pasó con él tuvo la oportunidad de realizar su última biografía, estrenada a principios de agosto de 2021.

En la publicación, Gyles detalla una conversación sobre cómo no quería vivir Felipe el centenar de años, a pesar de que casi lo logra: "Estoy listo para morir. Es lo que pasa, más temprano que tarde".

OTRA CONFESIÓN DE FELIPE

El autor le preguntó a Felipe: "¿Ha sido una buena vida? ¿Ha valido la pena?". A lo que Philip respondió: "No lo sé. Me he mantenido ocupado. Intenté ser útil. Espero haber ayudado a mantener el espectáculo en la carretera. Eso es todo, de verdad".