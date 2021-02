La impactante regla en el set de Buffy cazavampiros para su creador Joss Whedon

El portal ecartelera informa que hace ya más de medio año, en junio de 2020, que Ray Fisher lanzó las primeras acusaciones de abuso de poder y tiranía sobre Joss Whedon. El actor, que interpretó a Cyborg en ‘Liga de la Justicia’, dijo de él que tuvo una actitud «abusiva» y «repugnante» en el rodaje de los reshoots, también racista, lo que inició una investigación interna en Warner Bros. que, sin embargó, acabó con Fisher teniendo que abandonar su papel en el Universo extendido DC de cara a futuros proyectos.

Pero la cosa no iba a terminar con un despido y a «pasar página», porque Charisma Carpenter, Cordelia en las series de ‘Buffy, cazavampiros’ y su spin-off, ‘Angel’; publicó el pasado 10 de febrero un duro texto en Twitter donde tachaba al cineasta de «malvado» y fomentar un ambiente de trabajo tóxico, relatando amenazas de despido, humillaciones durante su embarazo e insultos llamándola gorda ante todos sus compañeros cuando solo pesaba 57 kilos: «Ray Fisher es una persona íntegra que está diciendo la verdad. […] Joss era el vampiro».

Sarah Michelle Gellar también dio un paso al frente por su compañera de reparto con una publicación en Instagram que mostraba su apoyo a «todos los sobrevivientes de abuso» y que decía estar orgullosa de todos ellos por hablar. La imagen ha sido reposteada por Michelle Trachtenberg, la hermana-llave de Buffy en la serie que se unió al reparto con tan solo 15 años. Acompañando la imagen hay un pie de foto en el que asegura que Joss Whedon tenía completamente prohibido estar a solas con ella, aunque no aclara los motivos:

«Gracias Sarah Michelle Gellar por decirlo. Ahora soy lo suficientemente valiente como una mujer de 35 años para compartirlo. Porque se debe saber. Cuando era adolescente… con su comportamiento inapropiado… muy inapropiado… Así que ahora la gente lo sabe. Lo que Joss hizo. El último comentario que haré al respecto es que había una regla que decía que no estaba permitido que estuviese en una habitación a solas con Michelle nunca más«.

Eliza Dushku también las apoya

Eliza Dushku, que interpretó a la cazadora Faith en ‘Buffy’ y ‘Angel’ y volvió a trabajar con Whedon en ‘Dollhouse’, ha apoyado también las palabras de su compañera Carpenter a través de su cuenta de Instagram:

«Me duele el corazón por ti. Lamento mucho que hayas retenido esto durante tanto tiempo. Tu publicación fue poderosa, dolorosa y pintó una imagen que colectivamente ya nunca dejaremos de ver o desconocer. Gracias. No lo sabía y no lo olvidaré», dice la publicación, «Con frecuencia pienso en la expresión «Estamos tan enfermos como nuestros secretos», porque de hecho nuestros secretos nos hacen enfermar y nos mantienen así. Lo que estoy aprendiendo cada día, y personalmente encuentro valioso, es que la sanación profunda solo puede provenir de nombrar y revelar lo que realmente sucedió, es el primer paso necesario (cuando alguien se siente preparado) para liberarnos de nuestros secretos, verdades no contadas que nos han mantenido aislados, avergonzados y prisioneros».

«No nombrar la epidemia de abuso de poder/género/sexual/racial en la industria del entretenimiento (y para el caso en la sociedad en general), posibilita que existan los abusadores y solo envalentona y finalmente fortalece los sistemas abusivos. Espero que tú y muchos otros sientan la solidaridad y la conexión que probablemente te ha faltado durante demasiado tiempo. Del valor llega el cambio y la esperanza. Y empieza y termina gracias a valientes que dicen la verdad como tú. Te admiro, respeto y amo», concluye el texto. Solo un día antes también sus compañeras Sarah Michelle Gellar y Amber Benson expresaron su apoyo a Carpenter.

Pero ni el reparto de ‘Liga de la justicia’ ni el reparto femenino de ‘Buffy’ son las únicas voces que se han levantado contra Whedon. En 2017 su ex mujer, Kai Cole, le llamó «hipócrita predicando sus ideales feministas» acusándole de haber tenido múltiples aventuras (algunas en el set de rodaje), de mentiras y manipulación: «Cuando ya se hartó de nuestro matrimonio y estaba preparado para decir la verdad, me escribió: «Cuando produje ‘Buffy’ estaba rodeado de mujeres jóvenes preciosas, necesitadas y agresivas. Me sentía como si tuviera una enfermedad, algo como un mito griego. De pronto soy un poderoso productor y el mundo está a mis pies y no puedo tocarlo». Pero lo tocó». Ecartelera.