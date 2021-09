La irónica respuesta de Winston Vallenilla a la polémica revelación de Alicia Machado

Tras la polémica e inesperada revelación de Alicia Machado sobre Winston Vallenilla en el reality show en La Casa de los Famosos, él decidió darle una irónica respuesta.

Vallenilla, en principio, se burló de la confusión que tuvo hace unos años Machado con Korea y China; y luego aseguró que él era feliz con sus dotes naturales.

"Lo 1ro es que arregle la lavadora que de tanto uso No hay ropita ni ropaaa que ahí se lave. Y lo 2do yo estoy feliz Con mi Ropaa y la lavó 3 meses", escribió a través de su cuenta en Twitter.

Las reacciones de los tuiteros no se hicieron esperar. Muchos consideraron que era mejorar ignorar lo dicho por la actriz y otros comentaron que su respuesta fue irrespetuosa.

¿CÓMO COMENZÓ A POLÉMICA?

Alicia Machado, en el reality La Casa de los Famosos, le narró al actor Jorge Aravena su peor experiencia sexual, en la que el protagonista fue con Winston Vallenilla.

Aunque nunca lo mencionó, por toda la descripción lo asociaron rápidamente.

"Me trataba como una reina, ni pensaba ser chavista ni mucho menos, era actor y conductor de Radio Caracas muy buena nota, su papá era encantador; muy chévere (...) pero bueno, pobrecito, él se volvió loco... y yo empecé a salir con él, me buscaba en la moto, me mandaba flores, el tipo todo empalagoso", resaltó.

Inmediatamente reveló que decidió terminar su fugaz romance con el presentador por una inesperada razón.

"Nos vamos de rumba una noche a un antro, yo estaba chamita, era menos tigresa en ese tiempo... y terminamos en mi casa. Yo me tuve que meter en el baño, es el único hombre con el que me ha pasado eso de tener que decir 'no', yo no voy a prender esta lavadora para lavar ese trapito", comentó.