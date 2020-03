La Jose reaccionó al supuesto pornovideo de La Divaza (+Tuits)

La Jose, el reconocido amigo de La Divaza lanzó un par de tuits desde su cuenta oficial luego de que se difundiera un video donde participa su compañero de aventuras.

El youtuber venezolano radicado desde hace unos años en México, publicó durante la madrugada: «La que no mamá guev*, no come torta», mensaje que llegó justo después de que Angelo Barroso publicara en su cuenta de Twitter un video que ha causado revuelo.

La que no mamá guevo, no come torta. — LA JOSE 🇻🇪 (@lajose) March 21, 2020

Minutos más tarde, La Jose publicó una sugerente fotografía en la que aparece metiéndose un objeto en la boca.

Sin embargo, hasta ahora La Divaza no ha confirmado que sea protagonista del audiovisual.