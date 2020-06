La popular actriz venezolana Denny Hernández, recordó a su amigo y presentador de televisión Guillermo José Manuel González Regalado debido a su fallecimiento, a la edad de 75 años. "Fantástico" como es conocido en su trayectoria por la televisión de Venezuela, con un carisma sin igual que le permitía conectar con su audiencia.

Denny Hernández o la "Malandra Elizabeth" como la conocen por su ascenso en los diversos proyectos por los que transitó, con el apoyo para cualquier circunstancia de "Guillermito".

"Me enseñó a ser disciplinada y a hacer las cosas con amor… Cuando yo tuve el accidente, Guillermo González me llevó a una clínica, sin importar cuánto costara. Cuando murió mi hijo, él se encargó de todo. Yo puedo decir que existen los amigos, gracias a él", indicó en una entrevista de radio en el Circuito Onda.

Haber llegado al programa de "Fantastico", ¿Cuánto Vale El Show?, le ayudó a salir de momentos difíciles que atravesaba en su vida.

"A mí me botaron de un programa porque no quise salir con el director. Guillermo me llamó para hacer el personaje de “La Malandra Elizabeth” y estuve 25 años haciendo este papel. Él me tendió la mano para darme a conocer", comentó Hernández.