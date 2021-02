En una entrevista con George Harris, la criolla Erika de la Vega se abrió sin tapujos sobre su salud mental y lo mal que la ha pasado. Sobre todo, cuando presentó síntomas de depresión, lo cual le llevó a perder el sentido de la vida y el interés hacia cosas que le causaban satisfacción.

‚ÄúNunca me hab√≠a sentido as√≠ como si no quisiera hacer nada la gente cree que la depresi√≥n es pasarla llorando pero la depresi√≥n se puede manifestar de varias formas es como que te cayera un cemento en el cuerpo, no quieres hacer nada pierdes el inter√©s por la vida. Hablando con mi psic√≥logo me di cuenta que no ten√≠a la depresi√≥n sino s√≠ntomas de depresi√≥n que se pod√≠an convertir a la larga en una depresi√≥n. No ten√≠a ansiedad, solo no ten√≠a ganas de nada‚ĶLlam√© a un psic√≥logo y fue que me pude dar cuenta de eso creo, que es clave hablarlo y decirlo en un lugar seguro‚ÄĚ.