La razón por la que la Chilindrina no volverá a posar en traje de baño

Hace unos meses la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, popularmente conocida como la Chilindrina, dejó a muchos de sus seguidores con la boca abierta al compartir una foto en la que aparece en traje de baño.

Recientemente, la Chilindrina habló de la publicación y aseguró que no volverá aparecer en bikini y agregó que en ese momento había perdido muchos kilos por la fuerte depresión que sufrió tras la muerte de su esposo, Gabriel Fernández.

"Nunca más lo volveré a hacer, porque nunca más creo volver a estar en el peso que estaba cuando me hice esa foto", contó a MezcalTV.

"Acababa de perder a mi esposo y fueron tres meses o más, que yo no me di cuenta qué pasaba. Huí de la realidad y adelgacé diez kilos; diez kilos para mi edad y mi tamaño es muchísimo, estuve mal, bastante mal, tuve que ir al doctor. Después me fui a Estados Unidos a la gira, me encontré con un restaurante cubano y los kilos que bajé ¡ya los repuse!", confesó la Chilindrina.

Recordemos que en ese momento la actriz causó furor en las redes, puesto que sus seguidores no dudaron en halagarla. Estos escribieron cientos de piropos y aplaudieron que sea una mujer como ninguna otra, sin temor al qué dirán y con la valentía de vestir lo que guste.

Actualmente, la mexicana presentó su versión del tema "Vamos a jugar". Una colaboración con Luk Vegas, y con el que próximamente lanzará un nuevo álbum.