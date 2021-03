La reina Isabel rompe el silencio luego de las explosivas declaraciones de los Duques de Sussex

La reina Isabel II emitió este martes 9 marzo un comunicado en respuesta a la entrevista de los Duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, con la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey.

En la entrevista, la exactriz de Hollywood acusó a la familia real británica de «racismo», luego de que varios miembros de la realeza expresaran su preocupación por el color de piel de su hijo Archie.

En el comunicado compartido por el Palacio de Buckingham, la monarca indicó que «la familia entera está entristecida luego de enterarse cuan desafiantes fueron los últimos años» para la duquesa y el príncipe.

«Los asuntos mencionados, especialmente aquellos referidos a la raza, son preocupantes», agrega el documento.

«Aunque algunos recuerdos pueden variar, son tomados muy en serio y serán tratados por la familia en privado», finaliza el Palacio de Buckingham.

