La secuela de Space Jam por fin tiene fecha de estreno (con LeBron de protagonista)

Según lo publicado por La Sopa, la tan esperada cinta Space Jam: A New Legacy finalmente tiene fecha de estreno y muchos celebran que por fin podrán verla.

LeBron James junto a algunos de los dibujos animados más recordados protagonizan una nueva aventura de esta franquicia, que se convirtió en todo un ícono del baloncesto y aún le da buenos números a las casas productoras.

Así que preparen las palomitas de maíz, porque el próximo 16 de julio el film llegará a los cines y un mes después podrá ser vista en Estados Unidos por HBO Max.

Roll call. The Tune Squad is back on the court in Space Jam: A New Legacy – in theaters and on HBO Max* July 16. #SpaceJamMovie

*Available on @HBOMax in the US only, for 31 days after theatrical release, at no extra cost to subscribers. (1/2) pic.twitter.com/EKQ74SIOxj

— Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) March 29, 2021