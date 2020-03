La sexta temporada de HTGAWM regresará en 2 semanas

El popular thriller «Lecciones del crimen» (How to get away with Murder) regresará con una nueva y última temporada el 14 de mayo; mientras que los productores de ABC estrenerán un «evento de despedida» el cual comenzará el 2 de abril hasta el 14 de mayo.

«Esta temporada sigue a la clase de la profesora Annalise Keating (Viola Davis) durante su último semestre en la escuela de leyes; mientras la decepción, el miedo y la culpa que une a la profesora Keating junto con sus estudiantes que ahora es más mortal que nunca» afirmó Peter Nowalk, creador de la serie.

Davis hizo historia en 2015 al convertirse en la primera mujer de color en ganar en ganar un Emmy en la categoría Actriz Principal en dicho show; también ganó dos Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) un Premio People`s Choice y un NAACP Image Award por el papel de Annalise Keating. Con información de Entertaiment Weekly.

Lecciones del Crimen sigue la historia Annalise Keating, una profesora de derecho en una prestigiosa universidad de Filadelfia que, con cinco de sus estudiantes, se enreda en un complot de asesinato. La serie presenta un elenco conjunto con Alfred Enoch, Jack Falahee, Aja Naomi King, Matt McGorry y Karla Souza como los estudiantes de Keating, Charlie Weber y Liza Weil como sus asociados, y Billy Brown como un detective del Departamento de Policía de Filadelfia, que es el amante de Annalise