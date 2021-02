La siempre recordada Matilda revela un indignante secreto que la une con Britney Spears

Mara Wilson, la siempre recordada Matilda, escribió un ensayo en el que puntualizó que antes de los 12 años ya la habían incluido con Photoshop en pornografía infantil. Una opinión prácticamente en solidaridad con Britney Spears.

El escrito fue publicado en The New York Times, semanas después de que saliera el documental de Britney Spears, que se centra en los estragos de la fama en la cantante estadounidense.

Es importante señalar que Wilson tienes 33 años y dejó la actuación cuando era solo una adolescente. Acotó que decidió no seguir los pasos de las actrices que salían en revistas para hombres aunque igualmente la sexualizaron.

Apuntó que cuando tenía solo 6 años e iba a entrevistas le preguntaban si tenía novio o qué actor le parecía que era el más sexi.

«Era bonito cuando los niños de 10 años me enviaban cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo era cuando lo hacían hombres de 50 años. Incluso antes de que cumpliera 12, había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y me habían incluido con Photoshop en pornografía infantil. Todas esas veces, me sentí avergonzada», manifestó la antigua estrella infantil.

Mara Wilson aclaró que fueron los medios y el público que la sexualizaron, pero nunca sufrió acoso en un set de grabación. Comentó que al igual que Britney Spears, por lo que pudo ver en el documental, tenían muñecas hechas con sus rostros, novios que compartían sus secretos y hombres adultos que comentaban sobre sus cuerpos.

Inevitablemente, el documental de la intérprete de «Toxic» ha generado una oleada de críticas, pues ha sorprendido el trato que recibió la artista durante los mejores momentos de su carrera.

Con información de BBC