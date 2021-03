La sorpresa de Demi Lovato que tiene impaciente a sus seguidores

La cantante Demi Lovato anunció que su álbum Dancing With the Devil: The Art of Starting Over será publicado este 2 de abril. Se tenía previsto que el nombre del nuevo material fuera más corto, no obstante, decidió añadirle el título de su documental.

La intérprete estadounidense tiene una larga trayectoria, aunque fue con la serie Camp Rock que proyectó su imagen y desde ahí se conoció más allá de una vida artística.

"Si lo escuchas pista por pista, en realidad es como la banda sonora no oficial del documental. Porque realmente sigue mi vida durante los últimos años", puntualizó.

La artista añadió que decidió vincular los nombres de ambos proyectos, tanto su álbum y su documental porque coincidía con la historia de su vida.

Es necesario subrayar que el álbum está compuesto por 19 pistas y tres canciones extras que son colaboraciones con otros artistas; se rumora que Ariana Grande es uno de ellos.

Demi Lovato emitirá en abril el séptimo disco de su carrera. No menos importante es el hecho que actualmente afronta secuelas de una sobredosis que tuvo en 2018.

Con información de El Comercio