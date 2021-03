La dura revelación de Demi Lovato sobre cómo perdió su virginidad

Demi Lovato realizó una impactante revelación que tiene a sus seguidores en shock. Este martes se proyectó el documental de la intérprete de "Stone Cold" denominado 'Demi Lovato: Dancing with the Devil' en el festival online de South By Southwest y sus confesiones se orientaban a una violación que sufrió cuando aún trabajaba para la cadena Disney.

Mencionó que para ese entonces era solo una adolescente y cuando las cosas estaban puestas sobre la mesa para la relación sexual, entendió que no quería perder su virginidad de esa manera, pero su pareja igual lo hizo.

"Estábamos enrollados, pero yo dije esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta forma. Pero eso no importó, lo hizo igualmente", declaró.

Asimismo, añadió que por años se castigó y que además le costó aceptar lo que había sucedido. Aunque no dio nombre del atacante, recalcó que tuvo que seguir viendo a la persona por mucho tiempo.

Lovato indicó que reportó al agresor, pero no sufrió consecuencias por eso, nunca lo retiraron de la película en la que participaba.

El documental se centra en la sobredosis que sufrió Demi Lovato en 2018. La cantante todavía padece consecuencias como daño cerebral y ceguera parcial.

Con información de El Tiempo