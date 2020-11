Apoyo total, Lady Gaga cerró la campaña de Joe Biden en Pensilvania

Ya comenzaron las elecciones en los Estados Unidos, el duelo de titanes: Trump Vs Biden se definirá en tan solo horas. Sin embargo, muchos miembros de la farándula internacional han demostrado su rechazo al actual mandatario y dado su apoyo al demócrata. Un claro ejemplo, es la cantante norteamericana Lady Gaga.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, como se le conoce de nacimiento cerró la campaña del candidato del partido demócrata en Pittsburgh, Pensilvania.

Good morning PENNSYLVANIA! I’m so excited to see you today and SING for you!!!!!!! I believe in 🎶 YOU & I 🎶 !! Let’s talk about what America looks like with a KINDER President. WE NEED EVERY VOTE❤️ I’m with @JoeBiden —Lets go 24 hrs!!!!!! #Biden #AmericaNeedsPennsylvania pic.twitter.com/z0PaEZR5aF

— Lady Gaga (@ladygaga) November 2, 2020