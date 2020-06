Lady Gaga: ''Ustedes Son las Semillas de Nuestro Futuro''

Durante el pasado domingo, Lady Gaga -de 34 años- relató un emotivo y reflexivo discurso de graduación en la ceremonia virtual "Dear Class of 2020".

Muchos han tenido que cambiar sus planes de su actos de graduación por la pandemia de Coronavirus . Además, en el marco del acto de graduación virtual "Dear Class of 2020", Lady Gaga buscó "centrarse en los temas oportunos de esperanza, resiliencia y camaradería, especialmente dado el reciente movimiento de justicia social". La cantante de "Rain On Me", llegó al corazón de todos.

"Hace dos semanas, grabé un discurso de graduación muy diferente para ayudar a celebrar el maravilloso logro de tu graduación", comenzó Lady Gaga. "Mi discurso en ese momento reflejó ... la pandemia global de COVID-19 que ha devastado el mundo este año y lo importante que es ser una fuerza de bondad en este mundo a medida que avanzas en tu prometedora vida".

La artista, señaló que su discurso había sido grabado previo a las protestas en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd.

Por su parte, Gaga lo siguiente acerca del movimiento activista que lucha por la brutalidad policial y el racismoÑ "Si bien mi discurso original puede no ser directamente relevante para lo que este país más necesita en este momento, deseo decirles hoy que aunque hay mucho de qué estar triste, también hay mucho que celebrar".