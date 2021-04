Las audiciones más humillantes de estas estrellas de Hollywood. El caso de Meryl Streep es inspirador

Antes de triunfar con filmes como Los juegos del hambre o El lado bueno de las cosas, Jennifer Lawrence tuvo que experimentar una experiencia de casting que califica como “humillante”, reseñó Smoda.

“Los productores de una película me pidieron que perdiese siete kilos en dos semanas. La productora me hizo desnudarme y ponerme en fila con otras cinco mujeres, más delgadas y también desnudas, y me dijo que tenía que utilizar las fotos de aquella sesión como inspiración para mi dieta. Cuando me quejé al productor, me contestó que no sabía por qué todos pensaban que estaba gorda si para él estaba perfectamente follable”.

Lawrence desveló que desde ese momento pasó a ser considerada una actriz “difícil”, pero que jamás permitirá que sus seguidoras más jóvenes se salten la cena por querer ser como Katniss.

Megan Fox ha vuelto a copar los titulares por la recuperación en las redes de un fragmento de una entrevista de 2009 en el programa de Jimmy Kimmel. En él, la actriz confiesa cómo con 15 años el director Michael Bay la obligó a bailar en bikini y tacones bajo una cascada para darle un papel de figurante en Dos policías rebeldes II. Años después, un artículo de The Observer reveló que también había sido obligada a lavar el coche de Bay durante su audición para el rol protagonista en Transformers, saga que la catapultó a la fama.

A pesar de que Fox ha calificado de “pesadilla” el trabajo con Michael Bay (“quiere ser como Hitler en el plató”) y ha denunciado que la hipersexualización de sus personajes acabó destruyendo su carrera, en esta ocasión ha salido en defensa del director. “En ningún momento me desnudé ni nada similar en el casting de Transformers. Tampoco era menor de edad cuando hice esa prueba y no me obligaron a lavar el coche de nadie de una manera que no estuviera en el guion”, corrobora en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Hasta la actriz más reconocida y premiada de nuestro tiempo ha tenido que enfrentarse al sexismo y los malos modales de los productores de cine. A los 27 años Meryl Streep todavía era una desconocida cuando acudió a un casting con el mítico productor Dino De Laurentiis para el remake de King Kong de 1976. Este comenzó a hacer comentarios en italiano sobre lo fea que era Streep, pero ignoraba que la actriz conocía el idioma.

“Siento que creas que soy demasiado fea pero esa es solo tu opinión... me voy a buscar una más amable”, le contestó la que después se convertiría en una leyenda del séptimo arte.

La ganadora del Oscar Charlize Theron recordó en la revista OK! magazine cómo, en 1994 y recién llegada a Hollywood, un “famoso director” la invitó a su casa para hacerle una prueba de cámara.

“Creí que era un poco raro que la audición fuera un sábado noche en Los Ángeles, pero pensé que igual era normal. Él llevaba un pijama a lo Hugh Hefner. Entré y me ofreció una bebida, y pensé que todo esto de la interpretación era muy relajado. Pero poco después quedó muy claro cuál era la situación y yo estaba en plan, no va a pasar. ¡Te has topado con la chica equivocada, amigo!”.