Armie Hammer, es un actor de Hollywood cuya fama ha trascendido fronteras por unas revelaciones hechas por su ex novia, Paige Lorenze.

La chica relató que el artista tenía maniquíes en el sótano de la casa de su familia para practicar cómo amarrar a las mujeres. La joven, de 22 años, le dijo todo al Daily Mail acerca de su romance “profundamente traumático” de cuatro meses con él. Confesó que una vez usó un cuchillo para tallar la inicial de su nombre, la A, en su cuerpo, durante un juego sexual.

A menudo le salían moretones y marcas de mordeduras tras sesiones de sexo con él, y manifestó que su relación “era como la película Cincuenta sombras de Grey, pero sin amor”.

“Quería encontrar un médico que me quitara las costillas. Me dijo que se pueden quitar las costillas de abajo para poder cocinarlas y comérselas. No paraba de decirme que no las necesitaba. Lo dijo más de una vez. Hablaba muy en serio”.