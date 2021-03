La estadounidense, Jennifer López, según el diario Us Week, impuso estrictas reglas a Alex Rodríguez tras rumores de infidelidad. Se cree que una de ellas es tener acceso a su celular. Sin duda, Jlo se las trae.

Recientemente salieron a la prensa rumores relacionados al engaño del ex deportista hacia la cantante. Se le relacionó con Madison LeCroy. Según la estrella del reality show, no hubo más que conversaciones, pero nunca un contacto físico. No obstante, aseguran que el prometido de la intérprete de Get Right, frecuentó el mismo hotel que la joven.

No es la primera vez que se le vincula a Alex Rodríguez con otras mujeres. Revistas internacionales exponen que el también empresario le gusta disfrutar con prostitutas.

Algunas de las reglas que le impuso Jlo a su pareja son: tener acceso a su celular, toque de queda al salir con sus amigos, comunicación frecuente sobre sus viajes y un límite al consumir bebidas alcohólicas cuando sale fuera de la ciudad. Y si Rodríguez transgrede alguna de las reglas, se rompe la relación.

Con información de Semana