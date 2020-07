La actriz mexicana Carmen Salinas lleva una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo y las telenovelas. Salinas sorprendió al confesar que en una oportunidad intentó quitarse la vida. Las confesiones se dieron mientras aconsejaba a Ninel Conde en la lucha por sus hijos.

Es así, como Carmen Salinas en entrevista con medios de comunicación dio detalles de uno de los pasajes más tristes de su vida. Ocurrió cuando mantuvo discusiones con la familia del padre de sus hijos, Pedro Plascencia, quienes querían arrebatarle a su niña, María Eugenia.

En tal sentido, la actriz dijo que en esos momentos, ante el miedo de perder a su pequeña, ella intentó suicidarse con una navaja.

Por un hijo uno da la vida y saben ¿qué hice? me fui a buscar una tijeras y me las quería enterrar así, para acabar con mi vida, porque me querían quitar a mi hija, entonces vi una navaja de esas de un solo filo ... Y me corté las venas por mi hija, ahí está la marca donde me corté las venas