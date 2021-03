Le salió defensor a Meghan Markle y no es precisamente Harry: mira quién es

Patrick J. Adams salió a defender a su excompañera en la serie «Suits», Meghan Markle, definiendo a la aristocracia británica como «tóxica» por su modo de tratar a quien fuese la duquesa de Sussex.

Patrick encarnó a Mike Ross en «Suits», una serie donde compartieron bastante, ya que gran parte de la trama se basaba en su historia de amor. Es una voz autorizada para referirse a la esposa del Príncipe Harry ya que la conoce a la perfección y no titubeó en catalogarla como una mujer «entusiasta, amable, cooperativa, generosa, alegre y solidaria».

Pero si algo resaltó su comentario, es que según su parecer, Markle no cambió su manera de ser:

«A medida que aumentaba la fama, el prestigio y el poder, pues contaba con un gran sentido de la moralidad y una feroz ética de trabajo. Nunca ha tenido miedo de hablar, de ser escuchada y de defenderse a sí misma y a sus seres queridos», dijo.

Meghan Markle and I spent the better part of a decade working together on Suits. From day one she was an enthusiastic, kind, cooperative, giving, joyful and supportive member of our television family. She remained that person and colleague as fame, prestige and power accrued.

— Patrick J Adams (@halfadams) March 5, 2021