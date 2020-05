Led Zeppelin dio a conocer que proyectarán un film de su concierto "Celebration Day 2012", gratis, el venidero fin de semana.

Celebration Day se grabó en el show de la histórica agrupación en The O2 Arena de Londres el 10 de diciembre del ya lejano 2007. La actuación fue el "Main Event" en el Ahmet Ertegun Tribute Concert, que se hizo en memoria de Ahmet Ertegun.

Celebration Day se mostró al mundo en noviembre del 2012 luego de un lanzamiento cinematográfico acaecida el mes anterior al estreno. Led Zeppelin, ahora, dijo que la película estará disponible para ver on - line y sin costo alguno, a través de su canal de YouTube a partir de las 8 p.m., hora del Reino Unido, el sábado (30 de mayo), 2:00 p.m. hora venezolana.

La transmisión podrá verse por un espacio de tres días (hasta el 2 de junio) después de su estreno en YouTube el mencionado fin de semana, en un evento que pinta ser una "fiesta de observación global".

El espectáculo muestra a los creadores de la banda: John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant acompañados por Jason Bonham, el hijo del desaparecido baterista John Bonham del grupo, para cantar hasta 16 canciones. El playlist de Led Zeppelin que va a sonar es el siguiente:

1. Buenos tiempos malos tiempos

2. Divagar

3. Perro negro

4. En mi tiempo de morir

5. Por tu vida

6. Pisoteado bajo el pie

7. La culpa de nadie es mía

8. Sin trimestre

9. Desde que te he estado amando

10. Aturdido y confundido

11. Escalera al cielo

12. La canción es la misma

13. Misty Mountain Hop

14. Cachemira

15. Whole Lotta Love

16. Rock and Roll