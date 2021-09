Llegó el “Final”: Enrique Iglesias anunció el último disco de su carrera

Enrique Iglesias anunció este viernes que el 17 de septiembre lanzará un nuevo disco llamado Final, el undécimo y "último" de su carrera: "Tendrá volumen 1 y volumen 2, pero es el último. Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, que creo que es el tiempo adecuado de parar".

El cantante español dio la noticia en una charla retransmitida por internet donde estuvo acompañado por el puertorriqueño Ricky Martin y el colombiano Sebastián Yatra, con quienes comienza a finales de mes una gira norteamericana, y que se mostraron sorprendidos cuando lo escucharon.

"El título 'Final' tiene mucho significado. Intento decirles que podría ser mi último álbum (...) No es algo que haya pensado los últimos meses, sino los últimos años", explicó Iglesias. "Nunca voy a parar de hacer música y escribir canciones, me encanta, pero voy a hacerlo de otra forma, no necesariamente empaquetado como un álbum".

La estrella de la música latina presentó hace siete años su último álbum de estudio, Sex and love (2014). Desde entonces ha lanzado numerosas colaboraciones con otros artistas, entre ellas el reciente tema Me pasé junto al reguetonero boricua Farruko como anticipo de este esperado nuevo disco, según EFE.

ENRIQUE IGLESIAS ESTÁ EMOCIONADO POR ESTE NUEVO DISCO

"Me siento bien por (el disco), he estado trabajando en él durante un tiempo, me lleva una eternidad hacer álbumes. Estoy muy emocionado", se sinceró Iglesias durante la charla mientras los vocalistas respondían a una serie de preguntas enviadas por los fans.

El autor de éxitos como Bailamos o Hero aseguró que "desde 2015" ha estado pensando en una especie de retirada musical como la que anunció hoy. Por ende, consideró que la gira compartida, que comienza el 25 de septiembre y recorrerá Estados Unidos y Canadá, va a ser "especial".