Lo último de la fuerte disputa entre Isabel Pantoja y su hijo

El conflicto que comenzó con un intercambio de reproches en televisión ha ido subiendo de tono. El último capítulo del desencuentro, convertido ya en un enfrentamiento abierto, entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera deja unas duras acusaciones del DJ que han causado una gran conmoción (las últimas en la entrevista que ha concedido a Lecturas, en la que se confiesa engañado y trata el tema de la herencia de su padre). Mientras el tono de las palabras de su hijo aumenta en intensidad y crudeza, el silencio de Isabel es cada vez más profundo. La artista no se ha pronunciado acerca de esta situación y permanece recluida en Cantora, cuidando de su madre y, como señaló hace solo unos días su hija Isa, muy triste. En sus perfiles sociales, en los que Kiko sí que ha enviado algún mensaje que refleja su enfado con su madre, Isabel sigue haciendo promoción de su nuevo trabajo discográfico Canciones que me gustan, que saldrá a la venta el próximo 27 de noviembre.

Tampoco Irene Rosales ha hecho comentarios al respecto de lo que está sucediendo. La colaboradora de Viva la vida sigue con su rutina y no ha respondido a las últimas especulaciones que se han hecho. En Sálvame, se dijo que Isabel Pantoja se habría puesto en contacto con su hijo a través de sus abogados, una información que sin embargo no ha sido confirmada por ninguno de los implicados. Irene, mujer de Kiko Rivera, tampoco ha querido manifestarse a este respecto, evitando hacer cualquier tipo de alusión al enfrentamiento familiar.

Quienes sí se han posicionado han sido Francisco y Cayetano Rivera, hermanos de Kiko, manifestando su apoyo al artista. “No me extraña nada, es una mujer que no tiene corazón ninguno” dijo Francisco Rivera, mientras que Cayetano le dio a "me gusta" en la publicación en la que Kiko escribió: “El niño no es tonto. El niño ha sido bueno y ahora ha despertado”. Por primera vez, los tres hermanos han tomado una postura común criticando a la cantante

De nuevo sale a la luz el tema de la herencia de Paquirri

Hace solo unas semanas, la confesión de Kiko Rivera en Sálvame Deluxe abrió este desencuentro que no ha hecho más que crecer. El hijo de la cantante confesó que estaba pasando por un mal momento anímico y reclamó más cariño a su madre. La tensión iniciada por el comentario de Isabel, que fue cuestionado entonces por su hijo, ha derivado en mensajes cada vez más contundentes. Un conflicto en el que han aparecido las cuestiones económicas.

En una llamada a Sálvame, precisamente para negar que el dinero fuese el causante de su distanciamiento, Kiko acabó admitiendo que su madre podría plantearse vender Cantora si fuese necesario. Con esta declaración, la cuestión de la herencia del torero, fallecido en 1984 en Pozoblanco (Córdoba), se puso sobre la mesa de nuevo. Kiko dedicó un mensaje a su padre, refiriéndose con contundencia a su legado. “Voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta tumbar. Si ellos no supieron respetar tu voluntad, si todavía está en mi mano, te juro por Dios que yo lo haré”. Y horas después volvió a escribir: “Señores yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida”.