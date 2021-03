El cantautor cubano-americano Willy Chirino forma parte de la identidad de salsa durante el siglo XX, pero ahora con 73 años de edad, lleva una vida muy diferente. El salsero expuso que, en medio de la pandemia de coronavirus, se siente muy feliz, porque está centrado en otro aspecto de su vida, pero se mantiene activo en todos los aspectos de su vida.

“Uno no puede tomar las cosas demasiado en serio, pero definitivamente estoy demasiado activo, haciendo varias cosas que no tienen que ver con mi carrera musical, sino otros aspectos de mi vida, de negocios. Estamos en eso. También feliz, la pandemia no me ha afectado”, dijo.

En una entrevista exclusiva para Caraota Digital, Chirino subrayó que es muy apegado a su familia y su hogar. “El asunto de estar encerrado en la casa, no me ha afectado demasiado como esas personas que les encanta la calle, y estar todo el tiempo caminando y saliendo, viajando. Sobre todo, en esta etapa de mi vida, estoy más achantado en mi casa; acá tengo mi estudio de grabación”, agregó.

Chirino reconoció que siempre basa todo lo que hace “desde el punto de vista artístico”, dado que siempre busca “aportar algo a la música”. “Ese fue uno de los principales problemas que tuve al principio de mi carrera, cuando las disqueras buscan llevarte o imitar a lo que estaba pasando musicalmente… Yo me negaba y buscaba crear algo nuevo”, acotó.

“Siempre he hecho música desde mi corazón”, afirma Willy Chirino

Chirino afirmó: “siempre he hecho música desde mi corazón”. “He estado componiendo canciones desde que tengo 19, 20 años”, de manera que siempre buscó hacer algo “nuevo y fresco”.

“En mi primer disco tenía unas cosas muy locas, que siempre las compañías disqueras intentaron hacer cambiar. Había un ritmo, con una salsa muy sabrosa, pero estaba tocado con panderetas. Sonaba sabrosísimo, pero había otras fusiones”, narró Chirino entre risas.

Asimismo, acotó que buscó combinar la salsa con la música americana y el rock. “Tuve una gran influencia por parte de la invasión británica, los Rolling Stones, The Beatles. Hice una especie de fusión y eso es lo que es mi música”, expuso.

“La patria uno la lleva por dentro”

Chirino nació en Cuba, pero formó parte de la ola migratoria tras la victoria llegada de la Revolución Cubana. Por ende, vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, pero aun así se siente cubano, a pesar de pasar décadas sin pisar su tierra natal. “La patria uno la lleva por dentro”, dijo.

“Este año se van a cumplir 60 años desde que yo salí de Cuba. Salí en 1961 y te puedo decir que me siento más cubano hoy que nunca. Estoy más en contacto con mi pueblo que nunca y me duele más la realidad cubana que jamás me ha pasado”, reconoció con nostalgia.