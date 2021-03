Los extraños triángulos amorosos de Hollywood que nadie conocía

De acuerdo a lo publicado por el portal Nicki Swift, los triángulos amorosos rara vez se mantienen en secreto en Hollywood; sin embargo existen algunos que pasaron desapercibidos para el público.

Hilary Duff, Aaron Cartes y Lindsay Lohan

Las reinas preadolescentes estaban de moda en sus primeros años de carrera, y Hilary Duff y Lindsay Lohan estaban entre los nombres más importantes de la generación sensacionalista. Duff era tanto una estrella de la pantalla chica como una habitual de la radio, mientras que Lohan se estaba abriendo camino rápidamente en la escalera de las películas de Hollywood, pero las cosas se complicaron para las dos jóvenes cuando se trataba de Nick Carter.

Carter, quien había protagonizado con Duff el programa de Disney, Lizzie McGuire, había estado saliendo con la actriz durante casi dos años cuando decidió dejarla por Lohan. Carter tenía 13 años en ese momento, para ser justos, pero admitió haber abandonado a su entonces novia por puro aburrimiento. Más tarde, él y Duff reavivaron su romance, pero finalmente volvieron a romper. Carter supuestamente tuiteó su continuo afecto por Duff, pero ella descartó los comentarios virales y dijo que ella y Lohan están "bien ahora".

Miley Cyrus, Nick Jonas y Selena Gomez

La historia de las citas con estrellas de Disney siempre ha sido un poco complicada, pero jamás se compara en lo que respecta a los Jonas Brothers y sus conexiones de alto perfil. La amiga durante mucho tiempo de Nick Jonas y compañera de gira, Demi Lovato, arrojó un poco de luz sobre su confusa historia durante su sesión conjunta de Carpool Karaoke cuando bromeó diciendo que él tuvo aventuras con "Miley [Cyrus], luego con Selena [Gomez], y luego con Miley, luego de vuelta con Selena".

El comentario de Lovato hizo eco de los rumores susurrados durante mucho tiempo que Jonas había ido y venido entre las dos estrellas del pop, y el director de videos musicales Brett Ratner confirmó que la canción "7 Things" de Cyrus era sobre él.

La propia Gómez refutó los rumores de que ella y Cyrus alguna vez estuvieron involucrados en una enemistad total, diciendo "Nos gustaba el mismo chico cuando teníamos 16 años". Incluso comparó la situación con lo que Hillary Duff y Lindsay Lohan atravesaron por Aaron Carter casi al mismo tiempo.

Angelina Jolie, Billy Bob Thornton, y Laura Dern

Todos conocen el legendario triángulo amoroso de Angelina Jolie, Brad Pitt y su exesposa Jennifer Aniston, pero antes de eso, la actriz estuvo en el centro de otra ruptura en Hollywood. Cuando Jolie y su segundo marido, Billy Bob Thornton, se juntaron por primera vez, él había estado saliendo con la actriz Laura Dern en ese momento y ella se sorprendió al descubrir que su novio se había casado a sus espaldas.

Dern explicó una vez el drama, "Dejé nuestra casa para trabajar en una película, y mientras estaba fuera, mi novio se casó y nunca volví a saber de él". El propio Thornton ha admitido que la atención de la prensa que siguió a su "torbellino" romance "tenía alguna base de hecho". Jolie y Thornton se divorciaron en 2003, según los informes, debido a su desinterés en tener más hijos, a pesar de su anuncio conjunto de adoptar a su primer hijo Maddox de Camboya. Jolie recibió la custodia total del niño y finalmente fue adoptado por Brad Pitt, con quien ahora tiene seis hijos.

Robert Pattinson, Kristen Stewart, y Caitlin Cronenberg

Robert Pattinson y Kristen Stewart pudieron haber encontrado el amor inmortal en la pantalla en la saga Crepúsculo, pero su historia detrás de escena resultó un poco más humana. La mayoría de la gente sabe acerca de la época en la que salió de Pattinson con su director de Blancanieves y el cazador, Rupert Sanders (principalmente porque fueron fotografiados en medio del beso por los paparazzi), pero algunos de los posibles coqueteos de Pattinson se hicieron un poco menos convencionales.

Según los informes, Pattinson estuvo vinculado con la hija del director de Cosmopolis, David Cronenberg, Caitlin Cronenberg, durante la producción de la película en Toronto en 2011, mientras decían que aún salía con Stewart. Aunque los rumores de su conexión los negaron de inmediato, a Pattinson nuevamente lo vincularon a una fotografía en 2014 donde besaba a una mujer misteriosa.

La evidencia fotográfica de la pareja con los labios cerrados apoyó la historia por segunda vez, durante la producción en Maps to the Stars, su segunda pareja profesional con su padre. Sin embargo, él y Stewart ya tenían mucho tiempo separados.

Chanel Iman, A$AP Rocky, y Rihanna

La escena del rap resultó un hervidero cuando según rumores la estrella del hip-hop A$AP Rocky había salido de la modelo de Victoria's Secret Chanel Iman por su compañera de gira de Diamonds, Rihanna en 2013, pero el cantante de letras negó vehementemente haber tenido relaciones con ella (y desde entonces se aferró a su historia de que su relación ha sido puramente platónica todo el tiempo).

Sin embargo, él e Iman cancelaron su compromiso en 2015 después que admitió haberse dado cuenta que "ella se merece algo mejor que yo". Aunque nunca admitió la participación de Rihanna en la ruptura de su futuro matrimonio, fue visto besándola en el set de su video musical juntos para su canción "Work" y, según los informes, el bloqueo de labios no ocurrió solo para las cámaras.

Beyoncé, Jay Z, y Lyndall Locke

Hablemos de Lyndall Locke, quien quizás sea más conocido como el ex de Beyoncé Knowles. Locke, con quien salió a lo largo de su adolescencia, nunca ha dejado de lado el hecho de que lamentó haber perdido "al amor de su vida" con Shawn "Jay Z" Carter, pero según los informes, estaba más involucrado en los primeros años de la pareja casada.

En un libro biográfico que lo dice todo, el escritor famoso J. Randy Taraborrelli reveló que incluso cuando Jay Z comenzó a cortejar a Beyoncé en sus primeros días en 2001, todavía no había terminado por completo con Locke. Incluso su madre contribuyó a la historia diciendo que "había muchas áreas grises" en la línea de tiempo entre el comienzo de la relación de Knowles con Carter y el final de su estado de novia con Locke. De hecho, el propio Locke reconoció que solo fue "superado" una vez que Carter entró en escena.

Tom Cruise, Katie Holmes, y Jamie Foxx

Katie Holmes ha mantenido su relación romántica con el actor Jamie Foxx en un nivel bajo perfil durante años, y muchos especulan que todo el secreto tiene algo que ver con quien una vez estuvo casada: Tom Cruise. Foxx y Cruise, por supuesto, coprotagonizaron la película de acción de 2004 Collateral, y siguieron la amistad durante años, incluso después de que Holmes se separó del actor y se mudó con su hija de su casa en 2012.

Según los informes, Holmes y Foxx se vincularon poco después de la separación publicitada, aunque ambos negaron públicamente su relación como cualquier cosa menos amistosa hasta 2016 cuando un amigo de Foxx confirmó que Foxx de hecho la estaba viendo y que estaban "muy felices" juntos. Más tarde retiró sus comentarios, pero su retractación solo jugó en la narrativa de que la pareja simplemente estaba manteniendo las cosas bajo una cubierta extrema, pero que eran una gran cosa.

Selena Gomez, Justin Bieber, y Kendall Jenner

La ruptura histórica de Justin Bieber y Selena Gomez ha tenido muchas arrugas en la superficie, pero un pliegue que ha sido un poco menos explorado que otros es la estrella de televisión Kendall Jenner que podría haber jugado en el juego. Según se informa, Jenner y Bieber fueron vistos coqueteando el uno con el otro en París, la ciudad del amor, de todos los lugares, que fue la gota que colmó el vaso cuando se trataba de Gómez, con quien vivía en ese momento.

Aunque Bieber afirmaría más tarde que esta separación con Gómez en 2014 se debió a que eran demasiado jóvenes y estaban demasiado envueltos el uno en el otro: "Mi identidad estaba en ella, su identidad estaba en mí, cuando pasaban las cosas ... pelearíamos tan duro porque estábamos muy interesados ​​el uno en el otro ", le dijo a Complex Magazine; mucha gente sospecha que pudo haberla abandonado con Jenner cerca del final.

Ed Sheeran, Ellie Goulding, y Niall Horan

Otro ejemplo de líneas de tiempo incompletas en la escena de amor de los músicos ocurrió entre Ellie Goulding, Niall Horan y Ed Sheeran. Se rumoraba que Goulding, quien había alcanzado la fama gracias a su exitosa canción de 2014 "Love Me Like You Do", engañó al cantante de "Thinking Out Loud" con el boybander británico ese año. La letra del lamento despreciado de su amante "Don't" ciertamente apoyó la charla.

Sin embargo, en una entrevista con Seventeen, Goulding admitió que ella y Horan "tuvieron algunas citas" y son amigos, pero que, a pesar de haber sido fotografiada tomados de la mano con Sheeran en los MTV Video Music Awards 2013, nunca estuvo en una relación con Sheeran, en primer lugar. Sheeran, sin embargo, indicó que tenía una visión diferente de las cosas. Una vez dijo que "estaba pasando" entre ellos en ese momento, "y ahora no". También admitió más tarde que "superó el enojo" con su "ex cantante" tan pronto como escribió el amargo himno de la ruptura.

David Spade, Lara Flynn Boyle, y Jack Nicholso

El comediante David Spade afirmó que Jack Nicholson le robó a su entonces novia, Lara Flynn Boyle, en 1999. Spade, que salió con Boyle durante un año, dijo a Details: "Nicholson le pidió a Lara Flynn Boyle que saliera frente a mí, mientras estábamos todos fumando un doob en alguna parte. Se enojó porque no la defendí. Le dije: 'He estado en esta ciudad el tiempo suficiente para saber cuándo me superan en el rango. O vas a salir con él o no lo eres '", recordó. "Ella dice, 'De ninguna manera. ¡Él es peor que Trump!'" Pero resulta que tal vez Trump no era tan malo a sus ojos: El National Enquirer llamó a Spade unas semanas después, pidiéndole que comentara sobre Boyle y Nicholson. un accidente automovilístico, momento en el que, según los informes, Boyle "se arrastró fuera del techo corredizo y gritó: '¡Tengo un novio! ¡No puedo estar aquí!'"

January Jones, Bobby Flay, y Stephanie March

En 2010, January Jones de alguna manera logró chocar con tres autos estacionados después de una noche de ver deportes. En lugar de llamar a un amigo o a la policía para pedir ayuda, Jones llamó al famoso chef Bobby Flay, quien llegó a la escena, conversó un poco con ella y luego se fue. Nadie pudo averiguar por qué. Es decir, hasta mayo de 2015, cuando la esposa de Flay, Stephanie March, solicitó el divorcio. InTouch informa que en su papeleo, March alegó que tuvo un romance en curso con Jones a lo largo de 2010, incluso acusándolo de ser el misterioso padre del hijo de Jones, Xander, que nació en 2011.

J.C. Chasez, Eva Longoria, y Tony Parker

A Eva Longoria le encanta interpretar a la víctima desconsolada de su ruptura con su exmarido mujeriego Tony Parker, con quien se separó en 2011. Lo que no siempre menciona es que en realidad se enganchó por primera vez con Parker en 2004 mientras salía públicamente con un famoso cantante de NSYNC: J.C. Chasez. Todo lo que va, vuelve, pero a veces lleva unos siete años.

John Mayer, Giada de Laurentiis, y Todd Thompson

La nena de Food Network, Giada de Laurentiis, solicitó el divorcio de su esposo Todd Thompson en diciembre de 2014, pero la noticia no fue tan impactante para algunos. Se rumoraba que De Laurentiis estaba involucrada en una tórrida aventura con nada menos que John Mayer desde 2009. Star informó que Mayer fue la principal fuente de la separación de De Laurentiis, a pesar de que ella niega rotundamente que alguna vez haya sucedido una aventura. Por su parte, esta fue la conquista femenina sobre la que Mayer guardó silencio.

Michelle Trachtenberg, Ashlee Simpson, y Pete Wentz

Michelle Trachtenberg y Pete Wentz salieron brevemente antes de que Wentz se casara con Ashlee Simpson en 2008. En 2009, sin embargo, Simpson reveló que ella y Wentz se estaban enganchando mientras él salía con Trachtenberg ... directamente con la propia Trachtenberg. MTV News informa que Simpson, supuestamente borracha, se acercó a Trachtenberg en una fiesta en junio de 2009 y le gritó: "¡Espero que lo sepas, todo el tiempo que estuviste saliendo con Pete, me estaba follando con él!".

Adam Levine, Jessica Simpson, y Nick Lachey

Nick Lachey y Jessica Simpson eran la pareja dorada del pop y de los reality shows. Es decir, hasta que Simpson tuvo el gusto de un músico más exitoso. Us Weekly informó que Simpson se enganchó con el líder de Maroon 5, Adam Levine, en 2004 durante un jugueteo impulsado por el alcohol en el notorio Chateau Marmont ... mientras ella todavía estaba casada con Lachey. Antes de que ella y Lachey se divorciaran en 2006, Simpson también estaba vinculada a Bam Margera y Dane Cook.

Lil' Wayne, Tammy Torres, y Drake

Lil Wayne tuvo una pelea con Drake por un triángulo amoroso que involucraba a la entonces novia de Weezy, Tammy Torres, mientras Wayne estaba en prisión. En marzo de 2015, TMZ obtuvo una copia de un resumen del libro que Wayne envió a los editores detallando la experiencia. El rapero de Young Money afirma que Drake lo visitó en prisión y le advirtió que no se involucrara con Torres, admitiendo que había tenido una aventura con él.

Wayne estaba devastado, escribiendo elocuentemente, "Me desperté sintiéndome jodido por el jodido día que tuve ... descubrir que ella estuvo con Drake fue lo peor que pude. alguna vez descubrí ... como hombre, honestamente, esa mierda duele ... y no porque fuera Drake, podría haber sido cualquier hombre. Hubiera dolido de todos modos ". Por supuesto, Drizzy no es ajeno al triángulo amoroso: él y Chris Brown se han enfrentado a sus encuentros con Rihanna y Karrueche Tran en el pasado.

Olivia Munn, Justin Timberlake, y Jessica Biel

Todos olvidan que, si bien Justin Timberlake es, de hecho, un hombre renacentista moderno, también tiene el apodo de "Trouser Snake" por una razón que va más allá de la rima. Us Weekly informa que en septiembre de 2010, Timberlake le juró de arriba abajo a Olivia Munn que él y su entonces novia Jessica Biel estaban saliendo, y Munn le creyó, lo que llevó a una aventura de tres días. El problema era que Timberlake todavía estaba con Biel en ese momento y simplemente le mintió a Munn para que ella hiciera la escritura. Cuando se supo la noticia aproximadamente un mes después, él y Biel se separaron temporalmente, pero finalmente se reunieron y se casaron en octubre de 2012.

Jay Z, Aaliyah, y Damon Dash

Se rumoraba que la difunta Aaliyah era la mujer que rompió la sociedad de Roc-A-Fella entre Jay Z y Damon Dash. Dash salió con Aaliyah durante un año antes de su prematura muerte en 2001, pero admite que pudo haber infringido el territorio de Hova. Le dijo a Hip-Hop Motivation: "Iba a atacarla, pero Jay se abalanzaba sobre ella. Y la conocía antes que yo ... Era solo una situación en la que Aaliyah era el tipo de chica que te daría una oportunidad. No le importaba lo que pensara la gente o lo que fuera. Así que saldrá contigo y será tu amiga ".

Kristen Stewart, Soko, y Alicia Cargill

Después de que Kristen Stewart se liberó por primera vez de la zona de Crepúsculo y terminó su relación con su coprotagonista Robert Pattinson, se reunió con la ex asistente Alicia Cargile. Sin embargo, durante un tiempo fuera de ese romance, estuvo relacionada con la actriz francesa Stephanie "Soko" Sokolinski, y las dos fueron vistas en más de una demostración pública de afecto.

En mayo de 2016, Stewart y Sokolinski se separaron oficialmente por razones no especificadas, pero la ex de Stewart pareció poner la verdad de su cita final sobre la mesa cuando tuiteó (y eliminó) el mensaje no tan críptico, "CHEATER. F ** * ing CHEATER. " Poco después, Stewart trajo a Cargile como su cita al Festival de Cine de Cannes, al que, torpemente, también asistió Sokolinski. Stewart tampoco se avergonzó de la seriedad de su reunión en un momento cuestionable con Cargile. Ella le dijo a la revista T del New York Times, "Mira lo linda que es. La amo mucho".

Britney Spears, Kevin Federline, y Shar Jackson

Antes de que el mundo conociera a Kevin Federline como "K-Fed", el bailarín de apoyo que se convirtió en el Sr. Britney Spears y engendró a sus dos hijos, él tenía una relación muy seria con la actriz Shar Jackson. De hecho, los dos estaban comprometidos y esperando a su segundo hijo cuando rompió con Jackson a favor de Spears. Más tarde, Federline se disculpó públicamente por romper con Jackson en un emotivo episodio de 2010 de Celebrity Fit Club.

Sin embargo, el triángulo amoroso se convirtió en algo así como un cuadrado, dos años después, cuando se informó que Jackson estaba vinculada con el primer exmarido de Spears, Jason Alexander. Spears y Alexander estuvieron infamemente casados ​​por apenas 55 horas en 2004, en la fuga de Las Vegas que se escuchó en todo el mundo del pop. Jackson y Alexander luego lo dejaron, y Alexander fue arrestado por asalto en 2015 por "gran lesión corporal" a su nueva llama sin nombre.

Cameron Díaz, Alex Rodríguez, y Kate Hudson

La actriz Kate Hudson y el Yankee de Nueva York Alex Rodríguez rompieron su relación de corta duración en 2010 porque, según ella, él no había olvidado a su ex novia Madonna. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que otra rubia regular de comedia romántica se acercara al plato de la novia. Cameron Diaz comenzó a salir con Rodríguez poco después de que él y Hudson se separaron, y fue un tema frenético para el circuito de los tabloides porque, según los informes, Hudson se había conectado con el exnovio de Diaz, Justin Timberlake, poco después de su separación unos años antes.

Sin embargo, la disputa no duró mucho. En 2012, una vez que las mujeres pusieron el toletero en su retrovisor, fueron vistas compitiendo en los Premios de la Academia y desde entonces se sabe que asisten juntas a varios eventos sociales y cuentan con muchos amigos mutuos entre ellas. Díaz incluso se refirió a Hudson como uno de sus "buenos amigos" en la entrevista de 2013.

Ariana Grande, Jai Brooks, and Nathan Sykes

Arianators podrían haber tenido más que decir sobre la separación de Ariana Grande con el rapero Big Sean, pero antes de eso, hubo otro romance de Grande que se fue espectacularmente al sur. La estrella del pop salía con el comediante australiano Jai Brooks, pero abandonó a su entonces novio para el cantautor Nathan Sykes de The Wanted.

En una extensa publicación de Twitter, Brooks detalló la angustia que estaba experimentando por haber sido dejado por el cantante británico, escribiendo: "Nathan puede ser un gran tipo o una persona dulce, pero lo que hizo estuvo mal. Interfirió en mi vida y lo hizo. no respetar mi relación ". La propia Grande respondió en su propio feed escribiendo: "Finalmente estoy feliz. Las palabras ya no pueden hacerme daño. Siempre está bien defenderse. Mis fans saben qué tipo de persona soy". Grande y Sykes, quienes finalmente salieron durante unos meses en 2013, luego hicieron un duelo en la canción "Over and Over Again".

Joe Jonas, Taylor Swift, y Camilla Belle

Si hay alguien que no tiene miedo de dar a conocer sus quejas personales, es Taylor Swift. La cantautora declaró abiertamente que la razón por la que ella y Joe Jonas terminaron su aventura adolescente en 2009 es que él encontró a alguien nuevo en la actriz Camilla Belle. Swift dijo una vez, "han estado juntos desde que rompimos. Por eso rompimos, porque él la conoció".

Swift supuestamente escribió la canción "Better than Revenge" sobre la actriz, y aunque tomó varios años llegar a buen término, Belle finalmente encontró la oportunidad de usar las propias palabras de Swift en su contra cuando tuiteó una cita que decía: "No hay necesidad de venganza. Siéntate y espera. Aquellos que te lastimaron eventualmente se arruinarán. El mensaje llegó justo después de que la enemistad de Swift con Kim Kardashian y Kanye West llegara a un punto álgido y Kardashian lanzó un poco de audio que contradecía la historia de Swift acerca de quedar atónita por las referencias de West a ella en su "Famous", por lo que muchos lo vieron como una referencia a la propia pelea con Swift.

Liam Hemsworth, Miley Cyrus, y January Jones

Antes que el galán de Los Juegos del Hambre terminara con su entonces prometida y ex coprotagonista de The Last Song, Miley Cyrus, según los informes, era una especie de loco en busca de la actriz January Jones. Aunque el representante de Jones negó que ella participó en el final de la relación de mucho tiempo entre Cyrus y Hemsworth, el hecho de que los dos fueran vistos saliendo juntos de una fiesta de los Oscar y, según los informes, él la estaba "sexteando" poco antes del anuncio de la separación de la pareja ciertamente levantó algunas cejas.

Tampoco es la primera vez que Jones se encuentra en medio de tal lío. También fue acusada de compartir cama con el director de X-Men: First Class, Matthew Vaughn, y la ex esposa del famoso chef Bobby Flay, Stephanie March, afirmó que él y la actriz mantuvieron una relación ilícita durante su matrimonio. Jones tampoco ha revelado nunca la identidad del padre de su hijo Xander Dane Jones. Cyrus y Hemsworth reanudaron su relación a principios de 2016.

