Aún no se conoce la fecha de estreno de la serie, ni los actores anunciados para cada uno de los personajes. Mientras tanto, internet no cabe de las ansias de ver a Merlina de regreso.

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!

Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq

— Netflix (@netflix) February 17, 2021