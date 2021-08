Los ocho cambios que ocurrieron en Venezuela en los últimos cuatro años, según Luisito Comunica

El youtuber mexicano Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, visitó Venezuela durante el mes de agosto y este lunes dio inicio a la serie de videos "que seguramente les abrirá los ojos a muchos temas que desconocían".

"Yo hice un viaje a este país en 2017 y decidí regresar cuatro años después para ver cuál ha sido la evolución de este territorio", indicó.

En ese sentido, contó que en 2017 se encontró un país "que estaba enfrentándose a una tremenda crisis; era más que evidente que las personas no estaban para nada conformes. Hoy me encontré un país que ha evolucionado para bien en muchísimos factores y para no tan bien en muchos otros".

"Algunas cosas han cambiado y otras más que siempre han sido así; pero yo no lo había notado pues en esta travesía me adentré muchísimo más a la vida cotidiana de los venezolanos", expresó.

A su juicio, en estos años que han pasado "se siente a la gente mucho más alegre y contenta. Caminar por las calles ya no se siente tan peligroso, hay nuevas tiendas y centros comerciales. Uno siente que la economía se está moviendo mucho más y eso es muy bonito".

LOS CAMBIOS EN VENEZUELA DESDE LA MIRADA DE LUISITO COMUNICA

Luisito Comunica explicó en el video publicado en su canal de YouTube los cambios que pudo notar en Venezuela al paso de cuatro años:

1- Viajar a Venezuela

El creador de contenidos acotó que viajar a Venezuela se ha hecho muchísimo más complicado.

"Los vuelos son súper costosos y para entrar al país desde antes de abordar el avión te hacen demasiadas preguntas como: ¿En qué hotel te vas a quedar? Y llaman a los hoteles para verificar reservaciones. ¿Cuándo es tu vuelo de partida? Y llaman a las aerolíneas para ver que ese vuelo en efecto haya sido comprado. ¿Cuáles son tus actividades y con itinerario? Es súper tardado todo el proceso migratorio", comentó.

2- La llegada y primeras impresiones

Luisito Comunica recordó que hace cuatro años todas las paredes de Caracas estaban pintadas en símbolo de protesta.

"Prácticamente todos los días se registraban protestas; y se veía el símbolo de la harina con un mensaje de 'se busca' por todos lados. Eso ya no está así, de hecho se siente bastante pacífico, al menos durante los días que estuve en el territorio", dijo.

3- Hay muchos más productos en los mercados

El influencer aseguró que en Venezuela actualmente hay muchos más productos en las tiendas y mercados.

"Entras a un supermercado y ya no es lo que era en 2017 que los anaqueles estaban vacíos. Hay muchísimos productos de importación, variedad, marcas, sabores. Entrar a un supermercado venezolano hoy es otra experiencia por completo, mucho más agradable", sostuvo.

4- Precios y dolarización

Luisito Comunica manifestó que hoy en Venezuela todo está "muchísimo más caro".

"Se suele tener la creencia internacionalmente de que Venezuela es un país al que es barato venir. Que un dólar rinde muchísimo, pero esto es una mentira. Yo diría que venir a Venezuela es mucho más caro que ir a otros países de Sudamérica; esto en su mayoría porque la población ya ha adoptado el uso del dólar de manera no oficial, pero que lo ves en todos lados, hasta en puestos de la calle te cobran en dólares", recalcó.

En ese sentido, agregó que son pocas las cosas que se pueden pagar en bolívares. "Incluso hay tiendas que prefieren aceptar el peso colombiano que el bolívar".

5- Los bolívares

El creador de contenido se mostró "impactado" al ver cómo ha cambiado el dinero en Venezuela durante cuatro años.

"Hace cuatro años estaban en circulación los billetes de Bs. 5.000; pues hoy en día ese billete no vale nada porque hay piezas de Bs. 500.000 e incluso de Bs. 1.000.000", enfatizó.

"¿Cómo pasaron de tener un billete de Bs. 5.000 a Bs. 1.000.000 en cuatro años? Y ni siquiera es que el billete de un millón vale muchísimo, hoy por hoy un dólar son Bs. 4.000.000. Además, me comentan que le van a quitar seis ceros a la moneda. Pues es un problema, de verdad todo cuesta millones", puntualizó.

6- La gasolina

Luisito Comunica manifestó que la situación de la gasolina ha "empeorado" en el país.

"Las filas que se ven hoy en día, yo no recuerdo haberlas visto hace cuatro años. Son muy largas, y hay personas que se forman con días de anticipación y es sumamente impactante que puedas llenar el tanque solo una vez por semana", señaló.

7- La luz

Al referirse al tema de la luz, el mexicano acotó que eso dependerá al estado de Venezuela que te encuentres.

"La realidad es que la luz se va bastante. Las plantas eléctricas no han sido arregladas en años y me han tocado ciudades que encontrar algo tan sencillo como una bolsa de hielo es todo un reto porque necesita electricidad para conservarse. No hay muchas cosas de necesidad básica", dijo.

8- El agua

Luisito Comunica expresó que en Venezuela es "muy normal" encontrarte que no hay agua.

"Tu vas a cualquier casa y lo más probable es que no tenga agua de tubería. Desconozco la razón pero es un hecho y no lo estoy exagerando", indicó.