Los oscuros secretos de Menudo: maltrato infantil, drogas y un suicidio

Durante la larga trayectoria del grupo juvenil Menudo no solo hubo grandes éxitos, viajes en avión privado, giras por latinoamerica y el resto del mundo. Además de los records en ganancias por más de 20 millones de discos vendidos, la agrupación oculta varios secretos oscuros que han venido saliendo a la luz.

Entre los tantos rumores, han surgido abusos sexuales a menores de edad, explotación infantil y consumo de drogas. El caso más trascendental fue el del exintegrante Roy Roselló, quien estuvo en los años dorados de la banda 1983 a 1986.

"Edgardo Díaz, ex mánager de la banda, abusó sexualmente de él. También otros miembros vivieron situaciones similares cuando eran niños y estaban bajo su tutela", indicó El comercio de Perú.

Roselló comentó para un programa brasilero "Domingo Espectácular", que vivió una experiencia horrible, en la cual estuvieron involucrados terceras personas que no se han identificado. "Salí de allí corriendo. Llegué a la calle y me tumbé en la pista rezando para que un carro me atropellara".

Por otro lado, Angelo García también denunció en el 2015, en el programa de Telemundo "Suelta La Sopa", la mala administración de Edgardo Díaz y los maltratos de los cuales fue víctima.

"Las agendas no eran saludables para un niño. Me la pasaba siempre enfermo, con asma, la voz ronca. Porque no dormíamos lo suficiente, la dieta no era la mejor y eso era porque no teníamos tiempo para comer. Una vez llegábamos tarde y uno de los organizadores tomo por el pelo a uno de los chicos y lo llevó al ascensor", comentó García en la entrevista.

El músico relató como sufrió un fuerte dolor en el abdomen, previo a uno de los eventos y muy disgustado enfrentó al creador del grupo. Sin embargo, este solo le recriminó "lo que pasa es que tu no quieres trabajar", hasta que Angelo comenzó a vomitar sangre al padecer de peritonitis.

Llegó inconsciente al hospital y su madre determinó que abandonaría Menudo. Pero, hasta allí no llegó su acusación, también ventiló que sufrió abusos sexuales por un tercero relacionado a la dirección de la banda.

Oscuros secretos de Menudo: Consumo de drogas

Adicional a los abusos sexuales que sufrieron los integrantes, el maltrato infantil y exceso de horas laborales por las largas jornadas, también se le sumó el consumo de drogas. En el año 1990, Sergio y Rubén fueron requisados por las autoridades de Estados Unidos al poseer sustancias ilícitas en sus equipajes.

Por su parte, Edgardo Díaz se desentendió del asunto, a pesar de las constantes revisiones que debían tener los jóvenes. Con el escándalo solucionó el conflicto sustituyendo a los involucrados.

El final de otro de los miembros llegó recientemente, tras conocerse la agonía que padeció Anthony Galindo, luego de intentar suicidarse. Recientemente, el pasado tres de octubre falleció.