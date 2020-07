Este fin de semana, Jada Pinkett Smith, productora, actriz y esposa del actor Will Smith; Junto a su hijo Jaden Smith lanzaron acusaciones contra el YouTuber y comediante Shane Dawson por sexualizar a Willow Smith cuando esta apenas tenía 11 años.

En un clip viral, Shane Dawson aparece fingiendo masturbarse con un póster de Willow.

Disgusting video found by @stre_ed where Shane Dawson pretends to masturbate over a poster of then 11 year old Willow Smith while sexualizing lyrics of her debut song. Truly depraved man. pic.twitter.com/e8WF9OX5Nl — J⭐+🐷 = DANGERS TO SOCIETY (@KRMGDN) June 25, 2020

Los Smith están altos de las excusas de Dawson

Para Shane Dawson… ya estoy harta de las excusas

Tuiteó la madre de Willow, Jada. Mientras tanto, Jaden, el hermano de Willow, también habló en contra del YouTuber y sentenció lo siguiente:

Shane Dawson, me das asco. Tu sexualización de una niña de 11 años que resulta ser mi hermana es lo más alejado de lo divertido y no está bien en lo más mínimo

SHANE DAWSON I AM DISGUSTED BY YOU. YOU SEXUALIZING AN 11 YEAR OLD GIRL WHO HAPPENS TO BE MY SISTER!!!!!! IS THE FURTHEST THING FROM FUNNY AND NOT OKAY IN THE SLIGHTEST BIT. — Jaden (@jaden) June 27, 2020

Dawson publicó un video de disculpas después de haber sido atacado por haber usado previamente blackface, este vídeo fue mostrado un día antes de los señalamientos de la familia Smith.

"Taking Accountability" El vídeo de Dawson

El blackface fue algo que hice mucho. No hay excusa para ello, literalmente no hay excusa”, dijo Dawson. “Hice un video hace seis años hablando de ello y di excusas. Sabía que estaba mal, sabía que no quería volver a hacerlo, pero no hice el trabajo. No investigué la historia del mismo y por qué está tan mal, y por qué la gente estaba tan molesta

Tras el vídeo Jaden Smith escribió en Twitter “Este hombre también estaba haciendo blackface regularmente" (...) “Como la Juventud necesitamos crear partidarios que nos apoyen a nosotros y a nuestra moral. Esto no está bien”.