La artista Maite Perroni habló de la ausencia de Poncho Herrera y Dulce María en el reciente show de la banda mexicana RBD.

Aunque anteriormente Dulce María dijo que no volvió a la banda por estar en proceso de gestación, Perroni incendió las redes sociales al manifestar que la ausencia de su compañera no se era precisamente por su embarazo, poniendo en duda las excusas emitidas por su colega. Esto dijo la protagonista de la serie de Netflix "Oscuro Deseo" en para The Rolling Stone.

“Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”.

Maite Perroni habló de toditos... Sin guardarse nada

Sobre Poncho, Maite aseveró que el azteca “está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente”, por lo tanto, desviarse de las interpretaciones de personajes no era una opción factible para él..

