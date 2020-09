Esta cantautora no escapó como todos los artistas en cuanto a; reiventarse en estos nuevos tiempos de “pandemia”. Proyectos a comienzos del año 2020 eran muchos y con tiempos concretos. Pero, como todo en el mundo cambió; pues los proyectos también. Hoy ya se ve cristalizado por MALEH el EP que constará de 7 temas. “Despertar”, lleva por nombre ya que los temas han sido compuestos en medio de esta cuarentena de

casi 7 meses.

“Es la primera canción de un Ep de 7 temas que se llama “Despertar” y consta de una serie de temas escritos durante este período de Cuarentena, donde la situación hace que nuestras emociones se encuentren a flor de piel. Además tiene un regalo adicional que es un Prólogo, donde cuento cómo me he sentido y cuáles han sido mis conclusiones y abre paso al resto de las canciones” las cuales serán lanzadas una a una en un corto período de tiempo - afirmó Maleh.

En cuanto al tema “Un Día”; es su octavo tema promocional y habla de esa relación que de un día para otro cambia, que ya no es lo mismo, y que inevitablemente termina. Fue escrita por mi hermano Will Cartaya, junto a una gran amiga súper creativa que se llama Lucila Velutini. La producción estuvo a cargo de Will Cartaya y Willy Velázquez, con aportes de mi Mánager Alfredo López. La mezcla mastering y grabación fue de Luis Rivas.

El nuevo EP de Maleh, “Despertar” consta de 7 temas llenos de pop, baladas e influencias urbanas, r&b y hasta trap.”Un día” es el primer sencillo de este EP; precisamente se enmarca dentro del género Trap con elementos de r&b y pop. “Siempre busco transmitir sentimientos y mover fibras y sobre todo generar contenido y contar una historia dentro de mis canciones”, afirmó Maleh.

• En el ruedo musical en este momento hay una gran variedad de talentos. Qué será lo que determine lo diferente?

• Para mí lo diferente viene de la autenticidad, de ser uno mismo y de transmitir al mundo

exactamente tu esencia y creatividad a través de una canción. Además, mi música busca transmitir un contenido, una historia y un mensaje. Es importante que en Venezuela logremos diversificar los gustos y darle paso a diferentes ritmos y diferentes propuestas.

• Un primer semestre 2020 bien atípico. Cómo se ha reiventado Maleh?

• Para mí el 2020 ha sido un carrusel de emociones. En principio me afectó ya que uno empezó el año lleno de sueños y de expectativas y pues la pandemia nos obligó a frenar. Sin embargo, este tiempo me ha servido para dedicarme a mí misma, a mí yo interno que lo tenía un poco abandonado. A nutrirme tanto física como espiritualmente, además me ha servido para mejorar y desarrollar mis talentos. Siento que uno siempre tiene que estudiar y el ritmo acelerado de la vida a veces no te lo permite, así que me dediqué a componer temas, a estudiar piano, a trabajar en mi voz y perfeccionar mi técnica y a estudiar más a fondo la actuación, hasta doblaje y acento neutro estudié. En cuanto a la música, quise producir canciones que me salían del alma y altamente influenciadas por mis vivencias durante esta cuarentena.

• Y la novela? Y el monologo? como van esos proyectos?

• En cuanto a Intriga tras cámaras, que es la novela donde tengo el honor de ser la contrafigura juvenil ya estamos próximos a culminar las grabaciones, que obviamente se vieron afectadas por la pandemia mundial. En esta novela personifico a Patricia, una chica apasionada y que no acepta injusticias -jajaj- para ello se vale de unas cuantas maldades. Pronto se estará anunciando por donde podrán disfrutar de esta gran producción que cuenta con artistas de alta talla.

En cuanto al monólogo, cómo les expliqué es el marco a mi nueva producción discográfica Despertar. Cuenta con un vídeo que pueden disfrutar en todas las plataformas digitales y en mi IGTV con el nombre de Despertar. Este hermoso monólogo y vídeo es de mi autoría, junto a mi dream team Thiany Rosario, Astrid Salas y 911 hair repair, Carolina Plaz en la Fotografia y en la parte Gráfica Fabiana Schael. Además Mi Manager Alfredo Lopez y Mamá Mariu Padrón son parte importante de este gran trabajo.

Sepa más por sus Redes Sociales como @maleh_official. tik tok @soymaleh