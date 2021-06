María Celeste regresa a la televisión con este proyecto en CNN en español

El portal Versión Final informa que es un hecho María Celeste está de regreso en la televisión y nada más y nada menos que con la cadena CNN. Atrás quedó ya Al Rojo Vivo en la vida de quien fuera su creadora y conductora para Telemundo. “Con mucho orgullo y entusiasmo les digo primero a ustedes que me uno a la cadena CNN en Español. Así que ahora mi potencial audiencia crece a 50 millones de televidentes a través de mundo“, dijo Arrarás en Instagram.

La escritora de “El Secreto de Selena” liderará el nuevo bloque de documentales e investigación de la cadena de dicha televisora, esto será: CNN Docufilms con María Celeste Arrarás, reseñó Diario NY.

Ante la noticia no se hicieron esperar los comentarios de fans y celebridades que están felices de saberla de regreso en la pantalla. Héctor Sandarti, Rodner Figueroa, Ilia Calderon, Maite Delgado, Jorge Bernal, Carolina Sandoval, María Elena Salinas, Ximena Duque Javier Ceriani, Azucena Cierco y Jessica Carillo, entre otros, han hecho uso de Instagram para celebrar la buena nueva.

Jessica Carrillo, Azucena Cierco y Rodner Figueroa, quienes actualmente siguen en Al Rojo Vivo, le han dejado estos mensajes: “Enhorabuena Mari!!!”, dijo Figueroa, mientras que Carillo: “Estás hecha para eso @mariacelestearraras muchas felicidades!!”. Azucena por su parte le dejó un “Felicidades, Mary Querida”.

Rashel Díaz y Héctor Sandarti, ex conductores del extinto “Un Nuevo Día”, programa de Telemundo del que fueron sacados de un día para otro no pudieron quedarse callados y estas fueron sus palabras: “@mariacelestearraras me encantará verte una vez mas en la pantalla”, escribió Rashel, mientras que el guatemalteco le ha dicho: “Felicidades querida”.

Carolina Sandoval tampoco se quedó atrás y le ha expresado la alegría que siente por la noticia: “Bravo la mera mera @mariacelestearraras #vamospormas”. Jorge Bernal, ex compañero de “la Venenosa” en Suelta La Sopa y amigo de María Celeste le ha escrito: “eso!!! el tren MC no lo detiene nada!”.

Ana María Polo tampoco quería quedarse afuera de la felicitación y expresó: “Felicitaciones Mary! Que buena noticia. Éxitos en tú nuevo programa”.

Sus fans, por otra parte, están que no caben de la felicidad y aseguran que ansían verla por dicho canal, en donde como ella bien expone tendrá una audiencia de más de 50 millones de televidentes. Diario Versión Final.