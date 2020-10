Julián Gil y Marjorie de Sousa obtienen amplia atención en los medios, y no es para menos, pues, la batalla campal que han librado este par de famosos, tras su separación, ha sido dura.

Recientemente, un nuevo capítulo nos dejó asombrados. La llamativa actriz venezolana Marjorie de Sousa arrebató la patria potestad del pequeño Matías, a su ex pareja y padre del infante Julián Gil. Tal acción le ha costado fuertes críticas y señalamientos.

Es así como Marjorie de Sousa, continúa en el ojo del huracán y en esta ocasión se defendió de todo el odio que ha recibido en redes sociales a causa de la terrible batalla en la que ella y su ex, Julián Gil, llevan años inmersos luchando por la custodia de su hijo Matías.

Marjorie de Sousa se defendió con todo

A través de una en una entrevista exclusiva con Jessica Maldonado para Al rojo vivo, la actriz habló acerca de las criticas que recibió:

"Detrás de muchísimo sacrificio y de mucho dolor, a veces llega una gran recompensa, así que hay que saber aguantar y hay que saber hacer las cosas bien", dijo Marjorie.

Ante la pregunta de cómo llevaba los comentarios destructivos hacia su persona en las redes, contestó:

"La verdad es que si pones en una balanza lo que dicen, y que además dicen y no saben, y lo que realmente es mi vida y mi hijo, esto pierde peso totalmente, porque no me importa lo que digan los demás cuando yo llego a mi casa y veo la sonrisa de Matías".

Lo que dijo la madre de Matías

“Llega un momento que te cansas de explicar lo mismo tantas veces y, te repito, si tú me pones en una balanza, ¿qué quiero de mi vida? La felicidad de mi hijo y de mi familia, y es lo que he logrado hasta ahora. Ya no me importa lo que digan, yo voy a seguir de pie, voy a seguir trabajando, voy a dar lo mejor de mí”.

“Yo no leo nada, cada quién lleva su saco en la espalda, entonces, mientras tú más digas cosas, eso más habla de ti y más se llena tu saco de piedras, entonces… Yo ya no veo nada”.

“Hay temas legales que son tan complejos de explicar, porque a veces ni los entiendes (...) Ahora no ha salido absolutamente nada y la que sí puede explicar eso bien en caso de que salga lo que salga, como siempre ha pasado, va a ser mi abogada, que le agradezco infinitamente, porque por el hecho de ser mujer también le ha ido muy fuerte”.

“Sabes, yo creo que ha sido un momento de soltar, de fluir, de saber esperar y de vivir el ahora”, resumió una de las criollas más exitosas internacionalmente.

Entrevista exclusiva de Marjorie de Sousa