MATRIX 4: revelan título oficial y filtran detalles del tráiler

La empresa cinematográfica Warner Bros Pictures reveló el nombre de Matrix 4, al presentar el tráiler en la CinemaCon 2021, en el cual el actor Keanu Reeves vuelve a interpretar a Neo, y Carrie-Anne Moss a la audaz Trinity, tras la exitosa trilogía que revolucionó el cine en la primera década de los años 2000.

La acción esta vez llega bajo el nombre de Matrix: Resurrections, que se estrenará en en el cine el próximo 22 de diciembre, luego de una larga espera, en vista que el estreno del film se retrasó por la pandemia de la COVID-19.

Los asistentes al evento pudieron ver el tráiler a puerta cerrada, el cual aún no es público, a diferencia de la cinta de Spider-Man: No Way Home, que ya los fans pudieron ver y emocionarse, según As.com.

MATRIX 4: DETALLES DEL PRIMER TRÁILER

De acuerdo al portal The Wollywood Reporter, el tráiler comienza con Thomas Anderson (Keanu Reeves) en una sesión de terapia donde le dice a su terapeuta que sus sueños, no son lo que parecen; mientras que en otra escena se encuentra con Trinity y al parecer no recuerda que es Matrix; las pastillas azules son parte de su vida.

Matrix: Resurrections está siendo dirigida por Lana Wachowski, que se encargó de escribir y dirigir junto a su hermana Lilly Wachowski las entregas originales; hasta el momento se desconocen cuándo se hará público el tráiler.