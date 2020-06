View this post on Instagram

#mayaberryspear ya terminó su 5to. grado. En la foto todos los honores a los cuales se hizo acreedora. @monicaspear 1era en su clase en Matematicas, Inglés, Lenguaje, Música, Patrullera de Seguridad, Premio de Ciudadano, Sociedad de Honor Nacional de Escuela Primaria, Cuadro de Honor de calificación perfecta, Orden Presidencial a la Excelencia (firmada por @realdonaldtrump )