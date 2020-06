La esposa del Príncipe Harry, Meghan Markle ha dado un discurso a los alumnos del Colegio Inmaculada Corazón de Jesús. Sus palabras fueron enfáticas y rotundas, el discurso estuvo estrechamente ligado a la delicada situación que se ha generado en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, el afrodescendiente asfixiado por un policía.

Meghan Markle, incluso antes de llegar a la realeza ha estado involucrada en diversas causas sociales, especialmente aquellas que se relacionan en la lucha contra el racismo. Por lo que su silencio ante la injusticia cometida por Floyd había extrañado a sus seguidores.

La ex actriz aseguró que no se había pronunciado por miedo a las críticas y ahora reconoce que "el único error era no decir nada".

"Pon siempre las necesidades de los demás por encima de tus miedos (...) Esta es una frase que me ha acompañado toda la vida y que desde la semana pasada tengo en mente más que nunca". Meghan lamentó la muerte de Floyd y declaró

La vida de George Floyd importaba, la vida de Breonna Taylor importaba, la vida de Philando Castile importaba y la vida de Tamir Rice importaba

Asimismo, se valió de hechos históricos y recordó otros abusos cometidos en Estados Unidos, como la muerte del taxista Rodney King (1.991) de un modo similar.

"Tenía 11 o 12 años cuando empezaron las revueltas, desencadenadas también por un acto de racismo sin sentido. Recuerdo el toque de queda, y recuerdo volver a casa apresuradamente, viendo caer cenizas del cielo y oliendo el humo que salía de los edificios. Recuerdo también haber visto hombres con pistolas y rifles en una furgoneta. Y recuerdo llegar a casa y ver que el árbol que siempre había estado ahí había quedado completamente carbonizado. Esos recuerdos no se olvidan".

Meghan alza su voz en contra del racismo

Justo en esta semana circuló un vídeo de Meghan, en el año 2012, cuando participaba en una campaña contra el racismo, para ese momento también era parte del elenco de la serie “Suits”.

"Mi nombre es Meghan Markle y estoy aquí porque creo que esta es una campaña en la que es importante participar", comienza diciendo.

Para mí esto es algo muy personal, soy de dos razas. Mucha gente no sabe cómo identificarme, y muchas veces he tenido que ser una mera espectadora de las cosas que me han dicho, a veces chistes ofensivos, o cómo me han llamado

Recordó con tristeza cuando alguien se refirió a su mamá con el calificativo «nigger», palabra que es despectiva Estados Unidos y se usa para ofender y agredir a la población negra.

"Así que más allá de ser una cuestión personal creo que puedo ver el panorama de cómo está nuestro país ahora mismo, y cómo está el mundo, y cómo las cosas pueden mejorar".

"Tu raza es parte de lo que te define, el mundo te trata según te ve", dijo, agregó que en sus viajes por Estados Unidos ha podido validar que "muchas mentes están cerradas" aún con respecto a la aceptación de que todos somos iguales sin importar el color de piel.