Meghan Markle se prepara para enfrentarse contra le prensa del palacio por acusaciones de intimidación

El portal Page Six informa que Meghan Markle y el Palacio de Buckingham están a punto de llegar a un "enfrentamiento brutal" en medio de las acusaciones de acoso escolar contra la duquesa de Sussex, según un nuevo informe.

Markle, que fue acusada de acosar al personal durante su época como miembro de la realeza, está pidiendo al palacio que emita un desglose "punto por punto" de las acusaciones, dijo una fuente al Mirror el lunes.

"La sensación es que esto se dirige a un enfrentamiento brutal entre [el palacio y] la duquesa de Sussex, que se entiende que disputa todas las acusaciones etiquetadas contra ella", dijo al periódico británico una persona cercana a la investigación independiente.

"El palacio se está tomando muy en serio todas y cada una de las acusaciones y quiere llegar a la verdad del asunto y asegurarse de que quienes hablan merecen ser escuchados".

La fuente añadió que Markle, de 39 años, "se empeña en decir que el personal no estaba a la altura de su trabajo y que no podía soportar la presión de trabajar para ella y entender cómo quería que funcionaran las cosas." un portavoz de la duquesa no hizo comentarios.

En marzo, se dijo que el palacio traería investigadores independientes para investigar las acusaciones de acoso contra Markle, que se separó de la familia real con el príncipe Harry a principios de 2020.

Durante su tiempo como miembro de la realeza, Markle supuestamente redujo a los empleados a las lágrimas mientras vivía en el Palacio de Kensington. Jason Knauf, el asistente de comunicaciones de los Sussex en ese momento, denunció el supuesto comportamiento en octubre de 2018.

Un portavoz de los Sussex calificó previamente las acusaciones contra Markle como una "calculada campaña de desprestigio."

"No es una coincidencia que acusaciones distorsionadas y de varios años de antigüedad destinadas a socavar a la duquesa sean informadas a los medios británicos poco antes de que ella y el duque deban hablar abierta y honestamente sobre su experiencia de los últimos años", dijo el portavoz antes de la entrevista bomba de la pareja con Oprah Winfrey, que se emitió en marzo.

La semana pasada, el Times de Londres informó de que los resultados de la investigación podrían retrasarse hasta 2022.

Tras dejar de ser miembros de la realeza, Markle y Harry han estado viviendo en Estados Unidos con sus dos hijos pequeños: el hijo Archie Harrison, de 2 años, y la hija recién nacida Lilibet Diana. PageSix.