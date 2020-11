Mhoni Vidente predijo la muerte de Magda Rodríguez y explicó las causas de su fallecimiento

Fuente: Gossipvzla

El pasado 1 de noviembre falleció la productora mexicana Magda Rodríguez, quien estuvo a cargo de programas como Hoy, Enamorándonos y Guerreros 2020, a causa de un shock hipovolémico y sangrado interno.

A lo largo de su carrera, Magda trabajo con diferentes personalidades del espectáculo incluyendo a la astrologa Mhoni Vidente, la cual estuvo dos años en el programa ‘Hoy’ y pese a su salida, la amistad entre ambas continuo.

Recientemente, Mhoni relató que en una ocasión le había asegurado a la productora que este año ya no estaría más en ‘Hoy’, algo que la vidente pensó que se había equivocado ya que a Rodríguez le habían renovado su contrato por otro años más.

No obstante, su predicción si se cumplió debido a que Magda falleció, “Yo no creo en la muerte y el hecho de decirle que ya no estaría en HOY, significó que ya no estaría en el plano terrenal”.

La vidente también aseguró que el shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo fue provocado por el exceso de trabajo.

“Ella muere de un coraje, ella tuvo un coraje que le explotó los órganos. Hay que tener calma, ella quería hacer todo y era válido, pero no todo puede ser trabajo”, comentó.

“Una noche antes de morir Magda, yo soñé con ella. Por eso, cuando me dijeron que había muerto, no lo dudé”, agregó.

Fuente: Tv y Novelas