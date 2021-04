Mhoni Vidente revela quién dice la verdad sobre el escándalo de Frida Sofía, Alejandra y Enrique Guzmán

El portal DEBATE informa que la vidente Mhoni Vidente "confirma" que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, dice la verdad respecto a que fue acosada sexualmente por su abuelo Enrique Guzmán en su infancia, además que este último recibirá más acusaciones.

Mhoni, quien es originaria de Cuba y radica en México desde hace varios años, menciona entre sus nuevas predicciones que otras personas van a salir a hablar muy pronto en contra del cantante mexicano.

Mhoni es una de las astrólogas más respetadas en el mundo y acaba de dar una revelación que llama mucho la atención y en el programa Mimí Contigo refirió lo anterior, además, de acuerdo a sus cartas, se vienen cosas bastante fuertes y difíciles para la familia Guzmán Pinal.

La pitonisa afirma que Enrique Guzmán tiene algunos problemas de salud importantes que también podrían afectarlo seriamente en su vida, por lo que debe, a pesar de todo, mantener la calma y cuidar su salud, incluso refiere que podría sufrir un derrame cerebral o algún tipo de problema cardiovascular.

Frida Sofía y Pablo Moctezuma, su papá. Foto de Instagram

Recordemos que Frida Sofía reveló en el programa de televisión De primera mano que supuestamente sufrió abuso sexual de parte de su abuelo Enrique Guzmán, de 78 años de edad, y es algo que ha venido arrastrando durante todos estos años, pero se siente liberada tras haberlo "sacado".

Ante esto, Enrique estuvo en el programa Ventaneando, con Pati Chapoy, y negó todo. "En mi vida, en mi put... vida le he tocado un pelo a esa niña, no he podido tocar nunca a esa niña en mi vida, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente", dijo.

Pero en redes sociales se manifestó Frida Sofía en contra de Chapoy por haber entrevistado a su abuelo y peor todavía, que sintió como que le dio su apoyo, por lo que le dijo: "asco de mujer, me das pena".

Tras el escándalo, Enrique Guzmán también publicó en Twitter un video que dirige a la señora Beatriz Pasquel, madrastra de su nieta Frida Sofía, por arremeter en contra suya y le escribe: "¿y qué decir de la madrastra, víbora y mentirosa?".

Alejandra Guzmán, por su parte, en sus redes sociales también dirige un video a Frida Sofía y le pide que se acerque a ella (y la familia) para poder ayudarla recurriendo a un especialista, además dijo que por su padre "mete las manos a fuego", pero Frida le contestó que debería terminar con la farsa porque sabe bien cómo es realmente su famoso papá.

Fuente: DEBATE